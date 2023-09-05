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نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

9/5/2023 8:09:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقيمت، اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها دولة السعودية ديسمبر المقبل.

واستضاف مراسم القرعة أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة، التي سيقام فيها منافسات النسخة المقبلة من مونديال الأندية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر 2023.

ويشارك اتحاد جدة بطل الدوري السعودي في بطولة كأس العالم للأندية بصفته ممثل البلد المستضيف، ومانشستر سيتي بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وليون المكسيكي بطل كونكاكاف وأمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، ويتبقى تحديد هوية بطل أمريكا الجنوبية.

نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2023

- الدور التمهيدي

. الاتحاد السعودي × أوكلاند سيتي النيوزيلاندي

- الدور الثاني

. الأهلي المصري × الفائز من مباراة الدور التمهيدي
. ليون المكسيكي × وأوراوا ريد دايموندز الياباني

- الدور قبل النهائي

. بطل كوبا ليبرتادوريس (أمريكا الجنوبية) × (الأهلي أو الاتحاد - أوكلاند سيتي النيوزيلاندي)
. مانشستر سيتي × (ليون المكسيكي أو أوراوا ريد دايموندز الياباني)

يذكر أن هذه هي النسخة الأخيرة لبطولة مونديال الأندية بنظامها الحالي، على أن تقام المسابقة بشكل جديد في عام 2025 بمشاركة 32 فريقاً، وتدشن كل 4 أعوام على طريقة كأس العالم للمنتخبات.

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