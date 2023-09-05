نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023
التاريخ
9/5/2023 8:09:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أقيمت، اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها دولة السعودية ديسمبر المقبل.
واستضاف مراسم القرعة أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة، التي سيقام فيها منافسات النسخة المقبلة من مونديال الأندية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر 2023.
ويشارك اتحاد جدة بطل الدوري السعودي في بطولة كأس العالم للأندية بصفته ممثل البلد المستضيف، ومانشستر سيتي بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وليون المكسيكي بطل كونكاكاف وأمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، ويتبقى تحديد هوية بطل أمريكا الجنوبية.
نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2023
- الدور التمهيدي
. الاتحاد السعودي × أوكلاند سيتي النيوزيلاندي
- الدور الثاني
. الأهلي المصري × الفائز من مباراة الدور التمهيدي
. ليون المكسيكي × وأوراوا ريد دايموندز الياباني
- الدور قبل النهائي
. بطل كوبا ليبرتادوريس (أمريكا الجنوبية) × (الأهلي أو الاتحاد - أوكلاند سيتي النيوزيلاندي)
. مانشستر سيتي × (ليون المكسيكي أو أوراوا ريد دايموندز الياباني)
يذكر أن هذه هي النسخة الأخيرة لبطولة مونديال الأندية بنظامها الحالي، على أن تقام المسابقة بشكل جديد في عام 2025 بمشاركة 32 فريقاً، وتدشن كل 4 أعوام على طريقة كأس العالم للمنتخبات.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN05092023000110011019ID1107008974
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.