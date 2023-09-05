شركات الطيران الأوروبية تخفض أسعار التذاكر بعد ذروة الصيف

بدأت شركات الطيران في جميع أنحاء أوروبا تقديم خصومات على تذاكرها لتنشيط الأشهر الأبطأ تقليدياً بعد ذروة موسم السفر الصيفي.

وأفادت شركات الطيران بصيف مزدهر مع ارتفاع الطلب بعد الوباء، على الرغم من أن المدة التي ستستمر فيها الذروة لهذا العام لا تزال غير واضحة، حيث يعاني المستهلكون المهتمون بموازنة الشؤون الحياتية من ارتفاع تكاليف المعيشة مع تضخم الرهون العقارية وفواتير الطاقة والبقالة.

تعد أسعار تذاكر الطيران باهظة الثمن بالإضافة إلى احتمالات تعطيل السفر بسبب الإضرابات وقضايا ترتبط بمراقبة الحركة الجوية من العوامل الأخرى التي يمكن أن تحد من إقبال الناس على السفر جواً.

وفي محاولة لاستعادة المسافرين، تعمل شركات الطيران على تخفيض أسعار التذاكر، وهو تكتيك قالت شركة «بيان أير هولدنغ» إنه يركز على خفض تكلفة السفر للمستهلك وتقدمه الشركة في نهاية العام لملء المقاعد، حيث أصبح المستهلكون أكثر حساسية للتكلفة.

وقالت شركة «إيزي جيت» إنها تقدم خصماً بنسبة 20% على أكثر من 1.7 مليون مقعد للرحلات الجوية في الفترة من منتصف سبتمبر إلى نهاية مارس. كما أطلقت الخطوط الجوية البريطانية تخفيضات نهاية الصيف في اليوم نفسه على الوجهات القصيرة والطويلة للرحلات الجوية والعطلات الشاملة.

وأعلنت شركة الطيران الأيرلندية «أير لينغوس» عن تخفيضات سبتمبر، في حين عرضت شركة الطيران النرويجية «نورس أتلانتيك أيروايز» رحلات ذهاب وعودة من لندن إلى الولايات المتحدة مقابل أقل من 240 جنيهاً إسترلينياً (302.99 دولار).

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