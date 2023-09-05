شارك بنك الشارقة مؤخراً بتمويل صفقة رفيعة المستوى، بصفته مدير الترتيب الرئيس لتمويل مشترك بمبلغ 500 مليون دولار (1.83 مليار درهم)، لصالح حكومة الشارقة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية والمحلية. وسيتم استخدام عائدات هذا التمويل ثنائي الشريحة (تقليدية وإسلامية)، والذي يمتد أجله لمدة 6 سنوات، لأغراض مؤسسية عامة.

وقال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: «يؤكد نجاحنا في تنظيم هذا التمويل، التزامنا الثابت بدعم المبادرات الاستراتيجية، ومتطلبات التمويل اللازمة لحكومة الشارقة ومؤسساتها».



وأضاف: «لاقت هذه الصفقة أصداء إيجابية واسعة، نتج عنها تغطية الاكتتاب بنسبة كبيرة فاقت التوقعات، ما مكّن حكومة الشارقة من الحصول على 500 مليون دولار، بدلاً من المبلغ الأولي البالغ 400 مليون دولار. وهو الأمر الذي يؤكد صلابة ومتانة أساسيات حكومة الشارقة، وقوة نزعتها الائتمانية في السوق».



وأردف: «تمثل هذه الصفقة إضافة جديدة لسجل الإنجازات والتاريخ الحافل لبنك الشارقة في تقديم منتجات وخدمات تمويلية قيّمة، فضلاً عن تقديم الاستشارات المالية للقطاعين الحكومي والخاص. وسنواصل جهودنا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، من أجل تعزيز وتأكيد مكانتنا كمؤسسة مصرفية رائدة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، ساعين دائماً نحو تلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا».



ورفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» نظرتها المستقبلية لحكومة الشارقة إلى «مستقرة»، بعد أن كانت سلبية، وأبقت تصنيفها الائتماني عند الدرجة «BBB-»، كما في يناير 2023.

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