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بمشاركة فريقين عربيين.. الفيفا يعلن تفاصيل قرعة مونديال الأندية

9/5/2023 8:09:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاثنين، تفاصيل مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2023، التي ستجرى الثلاثاء في مدينة جدة السعودية.
وقال "الفيفا" في بيان نشره على موقعه: "مراسم القرعة ستجرى اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في تمام الثانية ظهرا بتوقيت السعودية، الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي".
وأشار "الفيفا" إلى أنه سيتم نقل مراسم سحب القرعة في جميع أنحاء العالم عبر المنصات الرقمية للاتحاد الدولي.
وأوضح "الفيفا" أنه سيكون هناك بعض الفعاليات الهامة الأخرى للبطولة في نفس اليوم، بما في ذلك إطلاق الشعار الرسمي، والذي سيتم في نفس المكان قبل القرعة نفسها. كما سيتم نشر الجدول الرسمي للمباريات بعد إجراء القرعة.
وكشف "الفيفا" أن البطولة التي ستقام خلال الفترة بين 12 و22 ديسمبر المقبل في السعودية، وستعرف مشاركة سبعة أندية وهي اتحاد جدة السعودي (آخر بطل للدوري في الدولة المستضيفة للبطولة)، وأوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا)، والأهلي المصري (بطل إفريقيا)، وليون المكسيكي (بطل كونكاكاف)، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا)، ومانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا)، بجانب بطل أمريكا الجنوبية الذي لم تتحدد هويته بعد.

ملاعب

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