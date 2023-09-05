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اتحاد جدة السعودي يقدم عرضه الأخير لضم صلاح.. تعرف على تفاصيله

9/5/2023 8:09:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتمسك مسؤولو اتحاد جدة السعودي بالحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.
وتم ربط صلاح نهاية الأسبوع الماضي، بالانتقال إلى اتحاد جدة، بعد أن تلقى ليفربول عرضا مغريا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، لكن الفريق الإنجليزي رفض التفريط في خدمات جناحه المصري وتجاهل العرض السعودي.
ومع ذلك، فقد أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مسؤولي اتحاد جدة مازالوا يصرون على ضم صلاح قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي لهذا الموسم الخميس المقبل.
وأكدت "ديلي ميل" أن ممثلي اتحاد جدة موجودون الآن في المملكة المتحدة للقيام بالمحاولة الأخيرة للتعاقد مع صلاح.
وأشارت إلى أن مسؤولي اتحاد جدة سيرفعون عرضهم إلى 200 مليون جنيه إسترليني خلال الـ48 ساعة المقبلة معتقدين أن النجم المصري منفتح على الانضمام للدوري السعودي.
وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أكد أكثر من مرة أن صلاح سيكمل هذا الموسم مع "الريدز"، لكن محلل "سكاي سبورتس"، بول ميرسون، يعتقد أنه سيكون من الصعب على ليفربول مقاومة عرض بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.
ويزعم أيضا أن صلاح قد يميل إلى المغادرة بسبب الراتب الذي يمكنه الحصول عليه، ويعتقد أن الجناح المصري قد عرض عليه 100 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي.
يذكر أن عقد صلاح الحالي مع ليفربول يمتد حتى العام 2025.

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