انطلاق المؤتمر الصيدلاني الأردني السادس عشر في 14 أيلول



وقال نقيب صيادلة الأردن نائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب الدكتور محمد عبابنة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر يأتي لمواكبة المستجدات العلمية في قطاع الصيدلة واستشراف آفاق تطور مهنة الصيدلة في الأردن على الأصعدة كافة، ومناقشة التحديات التي تواجه المهنة ومنتسبيها، عبر جلسات حوارية وورشات عمل ومحاضرات مختلفة بحضور ومشاركة صناع القرار، والخروج بالتوصيات المناسبة، بما يسهم في صياغة رؤية المهنة واستراتيجيتها في المستقبل وحتى عام 2030، وينعكس على تطور ورقي المنظومة الصحية في الأردن في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي مستمر يتقاطع مع جميع التخصصات في العالم.



وأضاف، أن المؤتمر يسعى لتعزيز البحث العلمي والابتكار في الصناعة الدوائية والممارسة المهنية، والتعليم والتدريب الصيدلاني، فضلا عن توفير فرص التعاون والتبادل ونقل المعرفة بين الخبراء والمختصين في قطاع الصيدلة.



وأشار إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة واسعة لمتحدثين من الأردن وخارجه، حيث يستقطب خبرات صيدلانية عالمية وعربية رائدة، بالإضافة إلى مشاركة العديد من شركات الأدوية المحلية والعالمية والمؤسسات الصيدلانية والصيادلة.



وأكد أن برنامج المؤتمر يشتمل على مسارين: العلمي والمهني، ويغطي ستة محاور رئيسة "الممارسة والرعاية الصيدلانية، والإدارة والاقتصاد والتسويق الصيدلاني، والمعلوماتية وإدارة المعلومات في الصيدلة، والتطوير المهني والتعليم الصيدلاني المستمر، والصناعات الدوائية والتطور التكنولوجي، والجودة والسلامة الدوائية".



وأشاد عبابنة بجهود جميع اللجان التي شكلها مجلس نقابة الصيادلة لغايات إعداد وتنفيذ فعاليات وأنشطة المؤتمر، ليكون أيقونة صيدلانية متميزة.



وبين أن قطاع الصيدلة في الأردن يشكل قصة نجاح شهد خلالها تطورا كبيرا على مدى ما يقارب مئة عام منذ افتتاح أول صيدلية في عمان في عام 1925، وافتتاح أول مصنع للأدوية في عام 1964، وحتى يومنا هذا، حيث أصبح الأردن البلد العربي الوحيد الذي يصنع ويصدر أدوية ذات علامات تجارية أكثر مما يستوردها، ووصلت صادراته من الأدوية لأكثر من 70 دولة حول العالم.