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طارق حامد.. رهانات رابحة ترسم مسيرة لامعة

9/5/2023 8:09:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخوض طارق حامد نجم منتخب مصر، تحديا جديدا في مسيرته المميزة، بعدما انتقل رسميا إلى ضمك السعودي عقب نهاية مشواره مع اتحاد جدة.
وعرفت مسيرة حامد العديد من الرهانات، التي نجح دوما في تجاوزها، وإثبات قيمته كأحد أهم لاعبي مصر في الحقبة الزمنية الحالية.
التحدي الأول في مسيرة حامد جاء بعد انضمامه للزمالك قادما من سموحة، قبل انطلاق موسم 2014-2015.
ولم تكن بداية طارق هي الأفضل، بعدما استهل الموسم بديلا، لحساب اللاعب الأساسي وقتها إبراهيم صلاح.
وشهد الموسم الأول العديد من التقلبات لحامد، الذي نجح في فرض اسمه على تشكيلة الفريق الأبيض بمرور الوقت، قبل أن يبتعد مرة أخرى مع تولي البرتغالي جيسوالدو فيريرا مهمة المدير الفني للزمالك.
وبإصرار كبير، نجح طارق من جديد في فرض نفسه كعنصر أساسي في تشكيل الفريق، الذي توج حينها بثنائية الدوري والكأس بعد غياب طويل.
وتحول طارق حامد في السنوات التالية إلى أحد أهم لاعبي الارتكاز في تاريخ الزمالك، حيث شارك في 284 مباراة بالقميص الأبيض وتوج بلقب الدوري المصري 3 مرات بجانب 5 بطولات لكأس مصر، 2 سوبر مصري، لقب للكونفيدرالية ومثله للسوبر الأفريقي، والسوبر المصري السعودي.
رهان العودة
بدأت مسيرة حامد الدولية بعد مشاركته مع منتخب مصر للمرة الأولى أمام قطر، في مباراة ودية، إلا أنه انتظر حتى 2015 مع تولي هيكتور كوبر مهمة تدريب الفراعنة، ليتحول للاعب أساسي في التشكيلة.
وشارك طارق حامد مع المنتخب في "كان 2017"، وساهم في التأهل للنهائي، بجانب دوره الكبير في الصعود لكأس العالم 2018، ومشاركته في جميع مباريات الفراعنة بالبطولة.
وحافظ طارق على مكانته بالمنتخب حتى عام 2021، عندما تولى البرتغالي كارلوس كيروش مهمة تدريب الفراعنة، ليقرر استبعاد اللاعب تماما من حساباته.
ونجح حامد بإصرار كبير في كسب رهان العودة للمنتخب المصري، وفرض نفسه على تشكيلة الفراعنة بعد تولي روي فيتوريا المهمة.
وشارك طارق حامد في 5 مباريات مع فيتوريا، وغاب فقط عن لقائين بداعي الإصابة.
رهان سانتو
شهد انتقال طارق حامد لاتحاد جدة الكثير من الملابسات، خاصة مع تفضيل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق، في البداية، التعاقد مع لاعب آخر وعدم إكمال ضم النجم المصري.
إلا أن حامد كسب الرهان كعادته، ونجح في فرض اسمه كلاعب أساسي لا غنى عنه لدى سانتو، حيث شارك خلال الموسم الماضي في 28 مباراة.
وقدم النجم المصري موسما تاريخيا مع الاتحاد وساهم في التتويج بلقب الدوري السعودي بعد غياب 13 عاما، كما حصد لقب كأس السوبر السعودي.
رهان ضمك
ومع انتقال حامد لضمك يخوض اللاعب تحدياً مختلفا مع فريق لا ينافس على الألقاب، ما يزيد من صعوبة مهمة إثبات وجوده أمام كوكبة من نجوم العالم بالدوري السعودي.
ويحتل ضمك المركز 16 بجدول ترتيب دوري روشن بعد 5 مباريات، لم يحقق خلالها أي فوز.
ويعول كوزمين كونترا المدير الفني لضمك، على طارق حامد كثيراً، لزيادة الصلابة الدفاعية لفريقه الذي تلقى 9 أهداف في الدوري.
ويفضل المدرب الروماني اللعب بـ3 مدافعين في الخلف، ما يزيد من أهمية دور لاعب الارتكاز.
كما تحمل التجربة تحديا من نوع خاص، حيث يسعى النجم المصري لإثبات أنه كان يستحق الاستمرار في الاتحاد، رغم التعاقد مع نجوم عالميين في منتصف الملعب على غرار كانتي وفابينيو.
وينال حامد تقديرا كبيرا من جماهير اتحاد جدة وإدارته، وهو ما ظهر مؤخرا في تغريدة أنمار الحائلي رئيس النادي، الوداعية للاعب.

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