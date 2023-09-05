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لاعب مانشستر يونايتد يغادر البريميرليج

9/5/2023 8:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي بشكتاش التركي لكرة القدم أنه أتم صفقة ضم المدافع الإيفواري إريك بايلي من مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل نهائي.
وقضى بايلي (29 عاما) الموسم الماضي معارا لفريق مارسيليا الفرنسي، حيث كان خارج حسابات إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
وذكر بشكتاش عبر بيان: "توصل نادينا إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد حول الانتقال النهائي للمدافع الإيفواري إريك بايلي"
وأضاف: "نتمنى لإريك بايلي، الذي نثق في أنه سيقدم خدمات مهمة لنادينا، نجاحا كبيرا بقميصنا".




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