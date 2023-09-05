حكومة الهند تدرس تعديل اسم الدولة لـ بهارات بدلاً من الهند

ويشير دستور الهند حالياً في مادته الأولى إلى أن البلاد باسم "الهند أي بهارات))" هي

ولايات متحدة، لكن هناك دعوات متزايدة لتعديل الاسم ليصبح "بهارات".

وكانت المحكمة العليا الهندية قد رفضت في 2020 قبول التماس مقدم لتغيير اسم الهند إلى "بهارات".

