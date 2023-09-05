حكومة الهند تدرس تعديل اسم الدولة لـ بهارات بدلاً من الهند
التاريخ
9/5/2023 8:09:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "انديا توداي" الهندية إن الحكومة قد تطرح قراراً لإعادة تسمية الهند باسم "بهارات" خلال الجلسة الخاصة المقبلة للبرلمان المقرر عقدها في الفترة من 18 إلى 22 ايلول الجاري.
ويشير دستور الهند حالياً في مادته الأولى إلى أن البلاد باسم "الهند أي بهارات))" هي
ولايات متحدة، لكن هناك دعوات متزايدة لتعديل الاسم ليصبح "بهارات".
وكانت المحكمة العليا الهندية قد رفضت في 2020 قبول التماس مقدم لتغيير اسم الهند إلى "بهارات".
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