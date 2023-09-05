Wednesday, 06 September 2023 01:38 GMT

حكومة الهند تدرس تعديل اسم الدولة لـ بهارات بدلاً من الهند

9/5/2023 8:09:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "انديا توداي" الهندية إن الحكومة قد تطرح قراراً لإعادة تسمية الهند باسم "بهارات" خلال الجلسة الخاصة المقبلة للبرلمان المقرر عقدها في الفترة من 18 إلى 22 ايلول الجاري.

ويشير دستور الهند حالياً في مادته الأولى إلى أن البلاد باسم "الهند أي بهارات))" هي

ولايات متحدة، لكن هناك دعوات متزايدة لتعديل الاسم ليصبح "بهارات".
وكانت المحكمة العليا الهندية قد رفضت في 2020 قبول التماس مقدم لتغيير اسم الهند إلى "بهارات".


MENAFN05092023000208011052ID1107008961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث