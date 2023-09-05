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طبيبة توضح متى تكون المضادات الحيوية مضرة للصحة

9/5/2023 8:09:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن أن يلحق تناول المضادات الحيوية أثناء الإصابة بالإنفلونزا أضرارا بالصحة.

وتقول البروفيسورة رينا زاسلافسكايا كبيرة خبراء معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "يمكن أن يكون للشخص رد فعل تحسسي تجاه مضادات الحيوية. أي يظهر لديه مثلا الشرى الجلدي مع حكة وتورم الحنجرة وطفح يغطي الجلد، ما يعقد حالته ويطيل من فترة علاجه وشفائه".


ووفقا لها، لا يساعد تناول مضادات الحيوية في حالة إصابة الشخص بعدوى الجهاز التنفسي، لأنها غالبا ما تكون فيروسية.


وتقول: "يجب أن نفهم أن مضادات الحيوية ليست فعالة ضد الفيروسات".

روسيا اليوم

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