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رئيس ليتوانيا: الفساد في أوكرانيا له تأثير سيء على توريد الأسلحة

9/5/2023 8:09:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا بأن رؤية ناخبي الدول المانحة فضائح فساد خطيرة بأوكرانيا تمثل "ضربة قاصمة" لسمعتها.


جاء ذلك في حديث لناوسيدا على تلفزيون LRT، الذي تابع أن مظاهر الفساد بين ممثلي السلطات الأوكرانية "لها تأثير سلبي على توريد الأسلحة، وتقديم المساعدات الأخرى إلى كييف".
وإجابة على سؤال بشأن تأثير الفساد المحتمل على الإمدادات العسكرية، قال الرئيس الليتواني: "إن الدول التي تقدم المساعدة لأوكرانيا هي دول ديمقراطية، ويجب أن تأخذ في الاعتبار المشاعر العامة"، وتابع أن ما لا يقل أهمية هو رأي الناخبين، مشددا على أن "الضربة القاصمة لسمعة الدولة التي تتلقى المساعدة، حينما يرى الناخبين في الدول المانحة فضائح فساد خطيرة هناك".


وكانت فيلنيوس قد أعلنت، نهاية يونيو الماضي، عن التكلفة الإجمالية للمساعدات العسكرية والإنسانية والمالية التي تقدمها ليتوانيا لأوكرانيا، والتي وصلت إلى مليار يورو، وهو ما يمثل 1.42% من الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية، بما في ذلك مبلغ المساعدات العسكرية الذي تجاوز نصف مليار يورو.

RT

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