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صورة من كواليس فيلم اللعب مع العيال لمحمد امام

9/5/2023 8:09:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فاجأ الفنان المصري محمد إمام، صورة من كواليس فيلمه الجديد بعنوان "اللعب مع العيال"، في أول تعاون بينه وبين المخرج شريف عرفة، ما يعيد إلى الأذهان، بمجرد سماع اسم الفيلم، إلى فيلم والده الزعيم عادل إمام بعنوان "اللعب مع الكبار"، الذي أخرجه أيضاً شريف عرفة عام 1991 مع حسين فهمي، ومحمود الجندي، وعايدة رياض، وتأليف وحيد حامد.
ومن المقرر طرح الفيلم صيف 2024، ويواصل صناع الفيلم التصوير بين مدن ساحلية مثل نويبع، والغردقة، بجانب القاهرة.. وعلق محمد إمام على الصورة التي شاركها من كواليس الفيلم، عبر حسابه على فيس بوك: "فيلم كبير مع أكبر المخرجين.. اللعب مع العيال.. مفاجأة 2024 إن شاء الله".




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