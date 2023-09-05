ما هي أفضل أنواع العصائر للحامل؟



ويمكن أن تساهم كمية معتدلة من النوع المناسب من العصير في إضافة فيتامينات ومعادن إضافية إلى نظامك الغذائي أثناء الحمل.



لكن، وفق "ليفينغ سترونغ"، إذا لم يكن العصير مصنوعاً في المنزل، ينبغي على الحامل شرب العصير المبستر، نتيجة ضعف الجهاز المناعي خلال هذه الفترة.



كذلك يجب اختيار العصائر المصنوعة 100% من الفاكهة، مع الحذر من كوكتيلات العصائر لاحتوائها على كثير من السكريات المضافة، التي تساهم في زيادة الوزن غير الضرورية.



ويُنصح بقراءة البيانات الغذائية للعصير، وتفضيل الأنواع التي تحتوي على كالسيوم مضاف وأعلى نسبة من الألياف.



من ناحية أخرى، توفر العصائر الطبيعية المنزلية كمية أكبر من الألياف، مع ضرورة التأكد من غسل الفاكهة والخضروات المستخدمة جيداً، لضعف مناعة الحامل.



وبشكل عام، يعتبر عصير البرتقال من بين أفضل العصائر، يليه الجريب فروت الذي يوفر نفس الكمية من فيتامين "سي" والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والفولات، مع سكريات أقل.



ويوفر عصير الخوخ (البرقوق) الحديد. وتشمل القائمة: الجزر، والشمام، و التفاح.



بينما ينبغي تجنّب عصير الأناناس أو أي إضافات من فاكهة البابايا لاحتواء كل منهما على إنزيمات تنشط الانقباضات.



وإذا كنتِ مصابة بسكري الحمل أو يوجد مخاطر للإصابة، فمن الهام بشكل خاص شرب العصائر باعتدال، فكل كوب من العصير يحتوي على أكثر من 100 سعرة حرارية.

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