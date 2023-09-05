ارتفاع قياسي على طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبي



وأوضحت الوكالة أنه جرى التقدم بحوالى 519 ألف طلب لجوء، معتبرة أن الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة بحسب الاتجاه الحالي.



ويشكل السوريون والأفغان و الفنزويليون والأتراك و الكولومبيون طالبي اللجوء الرئيسيين .



وشكلت ألمانيا البلد الذي تلقى أكبر عدد من الطلبات بنسبة 30%، ثم إسبانيا 17% ثم فرنسا 16%.

