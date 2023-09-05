ارتفاع قياسي على طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبي

ارتفاع قياسي على طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبي
التاريخ
9/5/2023 8:09:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي أن طلبات اللجوء في دول الاتحاد والنرويج وسويسرا ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 28%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الوكالة أنه جرى التقدم بحوالى 519 ألف طلب لجوء، معتبرة أن الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة بحسب الاتجاه الحالي.
ويشكل السوريون والأفغان و الفنزويليون والأتراك و الكولومبيون طالبي اللجوء الرئيسيين .
وشكلت ألمانيا البلد الذي تلقى أكبر عدد من الطلبات بنسبة 30%، ثم إسبانيا 17% ثم فرنسا 16%.
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