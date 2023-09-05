تكريم سلاف فواخرجي في مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب
التاريخ
9/5/2023 8:09:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب، تكريم النجمة السورية سلاف فواخرجي، خلال دورته الأولى، التي تقام في الفترة من 21 الى 27 سبتمبر (أيلول) الجاري بمدينة الغردقة.
وقال رئيس المهرجان، الكاتب والسيناريست، محمد الباسوسي إن تكريم سلاف فواخرجي في مهرجان الغردقة لسينما الشباب، هو إحتفاء بتجربة خاصة في السينما العربية، قدمت من خلالها عدداً من الأعمال المهمة على شاشة السينما في مصر وسوريا كممثلة ومخرجة.
من جانبها عبرت سلاف فواخرجي عن سعادتها بالتكريم في مهرجان لسينما الشباب، وفي دورته الأولى التي تمثل حالة من حالات التطلع للمستقبل، وأشارت إلى اعتزازها بالمشاركة في تأسيس مهرجان يقام على أرض مصر، والتي تعتبرها بلدها الثانية ومحطة انطلاقها فى ساحة الفن العربي، مؤكدة على عمق العلاقة بين الشعبين المصري والسوري.
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