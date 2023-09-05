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تكريم سلاف فواخرجي في مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب

9/5/2023 8:09:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب، تكريم النجمة السورية سلاف فواخرجي، خلال دورته الأولى، التي تقام في الفترة من 21 الى 27 سبتمبر (أيلول) الجاري بمدينة الغردقة.
وقال رئيس المهرجان، الكاتب والسيناريست، محمد الباسوسي إن تكريم سلاف فواخرجي في مهرجان الغردقة لسينما الشباب، هو إحتفاء بتجربة خاصة في السينما العربية، قدمت من خلالها عدداً من الأعمال المهمة على شاشة السينما في مصر وسوريا كممثلة ومخرجة.


من جانبها عبرت سلاف فواخرجي عن سعادتها بالتكريم في مهرجان لسينما الشباب، وفي دورته الأولى التي تمثل حالة من حالات التطلع للمستقبل، وأشارت إلى اعتزازها بالمشاركة في تأسيس مهرجان يقام على أرض مصر، والتي تعتبرها بلدها الثانية ومحطة انطلاقها فى ساحة الفن العربي، مؤكدة على عمق العلاقة بين الشعبين المصري والسوري.

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