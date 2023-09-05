تكريم سلاف فواخرجي في مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب



من جانبها عبرت سلاف فواخرجي عن سعادتها بالتكريم في مهرجان لسينما الشباب، وفي دورته الأولى التي تمثل حالة من حالات التطلع للمستقبل، وأشارت إلى اعتزازها بالمشاركة في تأسيس مهرجان يقام على أرض مصر، والتي تعتبرها بلدها الثانية ومحطة انطلاقها فى ساحة الفن العربي، مؤكدة على عمق العلاقة بين الشعبين المصري والسوري.



24