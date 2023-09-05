مواطن يروي تفاصيل فاجعة وفاة والده في الجاردنز - فيديو
التاريخ
9/5/2023 8:09:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت مديرية الامن العام مقطع فيديو لشاب يروي فيه تفاصيل حادث دهس تسببب بوفاة والده بمنطقة الجاردنز في العاصمة عمان .
وبالتفاصيل قال الشاب ان والده كان يقطع الشارع مع صديق له حيث دهسته مركبة مسرعة وتسببت بوفاته .
واضاف ان والده المرحوم حاول تجنب المركبة ولكن الحادث وقع ، حيث تم اسعافه الى المستشفى وتوفي بعدها بحوالي 6 ساعات .
ووجه الشاب رسالة الى السائقين المستهترين بالمملكة بالتوقف عن هذه التصرفات ، ناقلاً تجربته الصعبة وحزنه الشديد بعد وفاة والده .
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