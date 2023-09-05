

وأُقيمت المسابقة أمس الإثنين خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، حيث تنافست خلالها الفرق المشاركة والتي ضمت 35 طالباً وخبيراً على مدار 8 ساعات متواصلة، بأسلوب الهجوم - الدفاع، والذي يتضمن مهاجمة أنظمة الكمبيوتر والدفاع عنها داخل بيئة محاكاة، ومحاولة السيطرة على شبكة أو نظام افتراضي والحفاظ عليه، واستغلال نقاط الضعف، أو إجراء اختبار الاختراق، أو حل العديد من المهام المتعلقة بالأمان للوصول إلى البيئة المستهدفة والحفاظ عليها، مع الحماية في نفس الوقت من المهاجمين الآخرين.



وانتهت المسابقة بفوز فريق (PWNSEC) في المركز الأول وحصوله على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، وفاز فريق (G2) بالمركز الثاني وحصل على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار، فيما حصل فريق (R41N) الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية بقيمة 500 دينار.



كما أتاحت منصّة زين للإبداع ضمن مشاركتها في المؤتمر الفرصة لـ 5 شركات ناشئة أردنية هي (Curans)، و (Semesteer)، و(Tamarras)، و(The World of Plants)، و (Kitchefy)، التي تم اختيارها ضمن النسخة السادسة من برنامج "زين المبادرة" وانضمت لبرنامج الاحتضان الذي تقدمه المنصّة لمدّة عام كامل؛ للمشاركة وحضور فعاليات هذا المؤتمر، وذلك من خلال تخصيص مساحة لكل شركة في جناح منصة زين للإبداع، لإتاحة الفرصة لها للتشبيك وعرض أعمالها وتعريف الحضور والشركات المشاركة في هذا الحدث، لتوسيع أعمالها وتبادل الخبرات والمعرفة، حيث شهد المؤتمر مشاركة واسعة من عدة دول وحضور كبير من خبراء ومتحدثين متخصصين، وشركات ومهتمين في هذا المجال.



يشار إلى أن شركة زين كان لها مشاركة موسّعة في هذا الحدث، وذلك من خلال جناح "زين أعمال" الذي عرضت من خلاله أحدث حلول الأعمال والأنظمة الأمنية الإلكترونية المتطوّرة التي توفّرها لزبائنها من قطاعات الأعمال، إلى جانب مشاركتها في واحدة من الجلسات النقاشية التي تناولها المؤتمر والتي حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي في الاتصالات"، إذ جاءت رعاية زين ومشاركتها في هذا الحدث الهام في إطار حرصها على التواجد في أهم المؤتمرات والفعاليات التي تقام في المملكة، لا سيما تلك التي تغطّي موضوعات ومجالات تواكب التسارع الرقمي الذي يشهده العالم حالياً، ولتساهم في نشر التوعية في الأردن وتسليط الضوء على كيفية مواجهة تحديات الأمن السيبراني في ظل تزايد المخاطر السيبرانية على مستوى العالم، وذلك من خلال مشاركة الحلول والتجارب مع المؤسسات والشركات المتخصصة في هذا المجال.