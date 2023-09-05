تشييع جثماني عاملي بلدية نابلس هندومة وكوني

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا الحكومي إلى ساحة مبنى دائرة المياه والصرف الصحي، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليهما قبل مواراتهما الثرى في المقبرة الشرقية ومقبرة روجيب، بمشاركة القائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس، وقادة ومدراء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأمين سر حركة فتح إقليم نابلس وأعضاء الإقليم، ومدراء وممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وكانت طواقم الدفاع المدني وإطفائية بلدية نابلس، قد انتشلت جثماني العاملين سعيد كوني (36 عاما)، وأحمد هندومة (32 عاما) مساء أمس عقب انهيار التراب عليهما خلال عملهما بمشروع صرف صحي بمنطقة رفيديا بالمدينة.

وعقدت لجنة التحقيق الخاصة بحادثة الانهيار في منطقة رفيديا التي أودت بحياة العاملين كوني وهندومة، اجتماعها الأول في مقر محافظة نابلس صباح اليوم، برئاسة القائم بأعمال المحافظ غسان دغلس.

وكان وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، قد أعلن مساء أمس أن لجنة تحقيق ستشكل للوقوف على ملابسات وفاة العاملين كوني وهندومة.

وأضاف، أن عاملين من قسم الصحة ببلدية نابلس توفيا نتيجة انهيار ترابي عليهما خلال عملهما بخط صرف صحي في حي رفيديا، مبينا أن لجنة التحقيق ستضم محافظة نابلس، وقيادة الأمن الوطني، والدفاع المدني، ووزارة الداخلية، وستباشر عملها غدا صباحا.