(MENAFN
- Katch ) دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أغسطس 2023: كشف فندق السيف التراثي دبي، أحد فنادق كوريو كوليكشن باي هيلتون، عن إطلاق عرضه الصيفي الجديد ليمنح سكان دبي وزوّارها فرصة الاستمتاع بتراث المدينة الغني والاستفادة من حسم خاص بنسبة 20% على الإقامات الطويلة. ويجمع الفندق الفاخر بين الضيافة العربية الأصيلة والتراث المحلي وفنون العمارة التقليدية.
ويستقبل الفندق، من موقعه في وجهة السيف على الضفاف الجنوبية لخور دبي، ضيوفه ضمن أجواء مميزة تلتقي فيها فنون العمارة التقليدية والمرافق العصرية. ويضم الفندق 190 غرفة موزعة على 22 بيت عربي تقليدي فريد، مما يتيح للضيوف الاختيار بين مجموعة متنوعة من الأجنحة والغرف التي يتميز كل منها بتفاصيل فريدة تجسد جوهر الثقافة الإماراتية.
وينقل فندق السيف التراثي دبي ضيوفه في رحلة عبر الزمن، ويحتفي بماضي المنطقة من خلال مجموعة من التجارب المميزة التي تجمع بين التقاليد العريقة والضيافة العصرية. ويجسد الفندق تاريخ دبي العريق، ويتيح للضيوف استكشاف أجواء المدينة التجارية النابضة بالحياة وزيارة المتاحف والمعارض المحلية والتعرف على روعة حي الفهيدي التاريخي.
ويضم الفندق مجموعة واسعة من المطاعم التي تناسب مختلف الأذواق، ويقدم العديد من الأنشطة والتجارب الثقافية، مثل الرسم بالحناء وفن الخط العربي، كما يوفر غرفاً مذهلة تعكس الهندسة المعمارية العربية التقليدية وتتميز بوسائل الراحة الحديثة، بالإضافة إلى أرفع مستويات الخدمة الشخصية المصممة لتلبية احتياجات جميع الضيوف. ويتميز الفندق بموقعة المثالي في قلب دبي، مما يتيح للضيوف التنزه على طول خور دبي وزيارة المتاحف والتجول في الأسواق المزدحمة القريبة.
ويجسد الفندق روعة الثقافة الإماراتية في كل تفاصيله، باعتباره أحد فنادق مجموعة كوريو كوليكشن التي تضم فنادق مميزة تتسم بخصوصيتها الفريدة وتقدم تجارب استثنائية مستوحاة من إرث العلامة العريق.
ويوفر فندق السيف التراثي دبي تجارب إقامة لا تُنسى تنقل الضيوف إلى عالم يجمع بين عبق الماضي وجمال الحاضر، ويمنحهم فرصة الاستمتاع بأرقى مستويات الضيافة والاستفادة من موقعه الاستراتيجي.
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