(MENAFN
- Seven Media) دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 05 سبتمبر 2023 – أعلنت ليبتون، علامة الشاي الأولى في العالم، عن تعاونها مع بروجكت شاي والا، مفهوم الشاي العصري في الإمارات العربية المتحدة، لإطلاق توليفة حصرية ومخصصة من أجود أنواع الشاي في العالم بهدف إثراء تجارب عشاق الشاي في دولة الإمارات. ويمثل هذا التعاون الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الشراكات الرامية لترسيخ مكانة ليبتون في الأسواق الإقليمية من خلال تعزيز الأعمال التجارية للعلامة في دولة الإمارات.
وتأسست ليبتون قبل أكثر من 130 عاماً، ووصلت لأول مرة إلى الشرق الأوسط في ثمانينيات القرن الماضي، حيث نمت لتصبح علامة الشاي الأكثر شعبية في المنطقة وتصدرت سوق الشاي في دولة الإمارات. كما تأسست علامة بروجكت شاي والا في عام 2017، واشتهرت بأجوائها الفريدة التي توفرها منافذها، بالإضافة لتقديم العديد من أصناف الشاي التقليدية مثل شاي الكرك. وتمثل شراكة شاي والا مع ليبتون تعاوناً وثيقاً بين الطرفين لتلبية أذواق زوار منافذ العلامة من عشاق الشاي.
وتسعى ليبتون إلى تزويد بروجكت "شاي والا" بثلاث توليفات مميزة من الشاي مع حلول مخصصة لتوريد الشاي، التي بدورها تزيل الصعوبات المتعلقة بمصادر المنتجات والمواد الخام وتتبعها لضمان الجودة. وخضعت توليفات الشاي الجديدة إلى عملية معالجة متكررة من سبع خطوات على يد أمهر الخبراء من متخصصي الخلطات ومتذوقي الشاي في شركة ليبتون، وباستخدام أصناف شاي متنوعة وتركيبات مميزة ومكونات عالية الجودة من أجود مزارع الشاي العالمية.
وبمناسبة هذا التعاون، تم دعوة خبراء ليبتون وموظفي وعملاء العلامة التجارية للمشاركة في تجربة تذوق توليفات الشاي المختلفة، وذلك بهدف إعطائهم ملاحظات هامة حول كيفية ابتكار توليفات الشاي المثالية التي تجمع بين المذاق الشهي والرائحة العبقة. وأكد ابهيروب تشوكاربوتي، رئيس علامة ليبتون في أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، على أهمية مثل هذه الشراكات مع العلامات التجارية المحلية في إحياء الإرث العريق لعلامة ليبتون في المنطقة، وإظهار مرونتها في ابتكار توليفات شاي خاصة لمختلف العلامات الناشئة.
وقال تشوكاربوتي: "يسرّنا التعاون مع بروجكت شاي والا بتوليفات الشاي التي نقدمها. تركز رؤيتنا الاستراتيجية على ترسيخ مكانة ليبتون في الأسواق الإقليمية، ودعم المشاريع المحلية والصغيرة في المنطقة يعد محوراً رئيسياً لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف: "تجمعنا الكثير من القيم المشتركة مع بروجكت شاي والا، كالشغف تجاه الشاي، وامتلاك الروابط القوية في المنطقة، والالتزام الراسخ والمطلق بتلبية تطلعات الزبائن في المقام الأول، وبناءً على ذلك، فقد قمنا بإعداد هذه التوليفات ذات المذاق الرائع خصيصاً لبروجكت شاي والا والمتاحة حصرياً في المقهى الخاص بهم. وأثق بأن هذا التعاون المميز سيكون بداية لطريق طويل حافل بالنجاحات لكلا الطرفين".
ويمثل تعاون ليبتون مع بروجكت شاي والا الخطوة الأولى في سلسلة من الاتفاقيات لعلامة ليبتون، حيث أشار تشوكاربوتي إلى عدة شراكات أخرى سيتم الكشف عنها في الفترة القادمة من العام الجاري. ويُعد تزويد المشاريع والعلامات المحلية بتوليفات شاي حصرية ومخصصة عالية الجودة استكمالاً لطموح العلامة بتعزيز انتشارها في المنطقة، إلى جانب تسليط الضوء على مصنع ليبتون في دبي الواقع في المنطقة الحرة بجبل علي، باعتباره الأكبر ضمن شبكتها من المصانع العالمية وأحد أكبر مصانع الشاي على مستوى العالم.
وبدوره، قال أحمد كاظم، المؤسس الشريك لعلامة بروجكت شاي والا: "يمثل تعاوننا مع علامة ليبتون نجاحاً كبيراً لي على المستوى الشخصي، انطلاقاً من أنني مواطن إماراتي نشأ وترعرع في دولة الإمارات. قمنا بتأسيس بروجكت شاي والا قبل ست سنوات فقط، ما يجعل من تعاوننا مع علامة عالمية مرموقة بحجم ليبتون أمراً مذهلاً بالفعل. شهد العام الجاري نمواً ملحوظاً في أعمالنا التجارية، ونطمح لأن نصبح شركة عالمية تمثل التراث متعدد الثقافات لدولة الإمارات من خلال تقديم شاي الكرك التقليدي الشهير، كما نخطط لإطلاق ثلاثة مواقع رئيسية لبروجكت شاي والا في مناطق مختلفة من دولة الإمارات خلال هذا العام، حيث سنضيف تصاميم جديدة وعصرية على كل منها دون المساس بالطابع التقليدي والأجواء الأصيلة التي تميزنا. ونسعى للاستفادة من خبرة ليبتون الطويلة ومنهجيتها المبتكرة للمضي قدماً وتحقيق المزيد من النجاحات".
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