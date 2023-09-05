‏واضافت انه يتوجب على كل اجنبي يرغب في مغادرة البلاد ايا كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد الفواتير المستحقة عليه وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات أو تطبيق "سهل".

‏وأهابت وزارة الداخلية بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام حيث أنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.