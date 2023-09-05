Wednesday, 06 September 2023 01:37 GMT

الداخلية تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة المواصلات قبل المغادرة اعتبارا من الغد

9/5/2023 8:04:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بناء على توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية ووزارة الداخلية لتحصيل المديونيات المستحقة على الاجانب للدولة قبل مغادرة البلاد، اعلنت الوزارة
عن البدء بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الاجانب لوزارة المواصلات قبل مغادرة البلاد ابتداء من يوم غد الأربعاء الموافق 2023/9/6.

‏واضافت انه يتوجب على كل اجنبي يرغب في مغادرة البلاد ايا كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد الفواتير المستحقة عليه وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات أو تطبيق "سهل".

‏وأهابت وزارة الداخلية بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام حيث أنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.

MENAFN05092023000130011022ID1107008896

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث