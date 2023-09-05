الداخلية تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة المواصلات قبل المغادرة اعتبارا من الغد
التاريخ
9/5/2023 8:04:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بناء على توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية ووزارة الداخلية لتحصيل المديونيات المستحقة على الاجانب للدولة قبل مغادرة البلاد، اعلنت الوزارة
عن البدء بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الاجانب لوزارة المواصلات قبل مغادرة البلاد ابتداء من يوم غد الأربعاء الموافق 2023/9/6.
واضافت انه يتوجب على كل اجنبي يرغب في مغادرة البلاد ايا كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد الفواتير المستحقة عليه وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات أو تطبيق "سهل".
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام حيث أنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.
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