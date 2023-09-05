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المانع دعا قياديي التربيةلمصارحته وألا يخفى عليه أي موضوع يتعلق بالوزارة

9/5/2023 8:04:51 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

عقد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع،
اجتماعات مكثفة مع مسؤولي قطاعات الوزارة ومدراء المناطق التعليمية اطلع خلالها على ماتم انجازه من استعدادات للعام الدراسي الجديد .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة
لت"الأنباء"،
أن الوزير المانع عقد اجتماعات مطوله مع كل مسؤول على حده، مشدداً على أهمية مصارحته وعدم إخفاء أي شيء عنه .

ولفتت المصادر
إلى أن الوزير
أكد كذلك على أهمية متابعة جهوزية المدارس وضرورة توفير كل متطلبات عملها وعدم وجود أي معوقات، لافتةً
إلى أن المسؤولين بينوا للوزير كل المشاكل والمعوقات التي تواجههم في عملهم، منوهةً الى ان الوزير دعاهم إلى العمل كأسرة واحدة.

واشارت المصادر الى المسؤوليين اكدو للوزير المانع ان الامور تسير على ما يرام ولا يوجد ما يدعو للقلق حول انطلاقة العام الدراسي.

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