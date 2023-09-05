حقيقة تغيير اسم الهند إلى «بهارات»

تناقلت وسائل ومواقع إعلامية نبأ إعادة تسمية الهند لتصبح معروفة بمسمى «بهارات».

وعن صحة الخبر، أفاد موقع "إنديا توداي" أن الأمر قابل للطرح خلال الجلسة الخاصة المقبلة للبرلمان المقرر عقدها في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري.

ووسط تزايد المطالبات داخل الهند لإعادة التسمية تلك، فإن الأمر سيتطلب في حال إقراره تعديل دستور البلاد لصالح التسمية الجديدة التي تدعمها شخصيات بارزة، مثل زعيم منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ، موهان بهاجوات، الذي سبق وحث الشعب على استخدام مصطلح "بهارات" بدلا من "الهند"، مؤكدا أن البلاد عرفت باسم "بهارات" منذ قرون. كما من الملاحظ أن الطائرة الخاصة التي تستخدم لنقل الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء مكتوب عليها اسم "بهارات".



بحسب الموقع الهندي، خلال جلسة البرلمان التي اختتمت مؤخراً، طالب نواب بإزالة كلمة "الهند" من الدستور، بحجة أنها ترمز إلى «العبودية الاستعمارية»، داعين لتعديل دستوري يستبدل مسمى "الهند" بكلمة "بهارات"، حيث يعتقد كثر بأن وجود اسم أصلي للبلاد سيغرس شعوراً بالفخر ويعزز التراث الثقافي الغني للبلاد.

وفي الصدد، تشير تكهنات بأنه قد يتم تقديم مشروع قانون تعديل الدستور لإحداث التغيير المنشود، وذلك مع بدء الجلسة الخاصة للبرلمان في 18 سبتمبر الجاري، وفي حين أن جدول أعمال الجلسة لم ينشر بعد، إلا أنه لا يمكن استبعاد إمكانية صدور مثل هذا القانون.

جذور قديمة

يذكر أن أصل كلمة "بهارات" تحمل جذوراً قديمة وقد تم استخدامها في الكتب المقدسة الهندية للإشارة لشبه القارة الهندية، وقد ارتبط الاسم بالإمبراطور الأسطوري بهاراتا الذي ذكر في الملاحم الهندوسية، وفق "تايمز أو إنديا".