غرامات تلحق الاتحاد والنصر والهلال السعودي
التاريخ
9/5/2023 8:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أندية اتحاد جدة والهلال والنصر بغرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، لمخالفتها اللائحة ضمن الجولة الـ5 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وعاقبت اللجنة نادي الاتحاد بغرامة مالية قدرها 17.5 ألف ريال، بسبب تأخر نزول لاعبيه إلى ملعب المباراة، ما أدى إلى تأخر انطلاق الشوط الثاني أمام الهلال.
ونظرا لتكرار هذه المخالفة، فتم تغليظ العقوبة إلى 17.5 ألف ريال.
كما عاقبت اللجنة نادي الهلال بغرامة 10 آلاف ريال، لتأخر نزول لاعبيه إلى ملعب المباراة أمام الاتحاد، ما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني.
ووقعت اللجنة غرامة مالية قدرها 17.5 ألف ريال على نادي النصر، بسبب تأخر نزول لاعبيه إلى ملعب مواجهة الحزم.
ونظرًا لتكرار المخالفة فقد تم تغليظ العقوبة إلى 17.5 ألف ريال.
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