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غرامات تلحق الاتحاد والنصر والهلال السعودي

9/5/2023 8:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم أندية اتحاد جدة والهلال والنصر بغرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، لمخالفتها اللائحة ضمن الجولة الـ5 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وعاقبت اللجنة نادي الاتحاد بغرامة مالية قدرها 17.5 ألف ريال، بسبب تأخر نزول لاعبيه إلى ملعب المباراة، ما أدى إلى تأخر انطلاق الشوط الثاني أمام الهلال.

ونظرا لتكرار هذه المخالفة، فتم تغليظ العقوبة إلى 17.5 ألف ريال.

كما عاقبت اللجنة نادي الهلال بغرامة 10 آلاف ريال، لتأخر نزول لاعبيه إلى ملعب المباراة أمام الاتحاد، ما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني.

ووقعت اللجنة غرامة مالية قدرها 17.5 ألف ريال على نادي النصر، بسبب تأخر نزول لاعبيه إلى ملعب مواجهة الحزم.

ونظرًا لتكرار المخالفة فقد تم تغليظ العقوبة إلى 17.5 ألف ريال.

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