وضمت القائمة لاعبا المنتخب الوطني ضمن وزن تحت ٦٠ كغم، عبدالله حماد وعمر شقرة، والبطل الأولمبي، عبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت ٦٧ كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت ٨٤ كغم).

هذا وسيتم اختيار فائز واحد في كل وزن وذلك خلال الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الدوري العالمي والتي ستحتضنها مدينة دبلن الأيرلندية خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ سبتمبر / أيلول هذا الشهر.

يذكر أن المنتخب الوطني للكراتيه كان قد حقق في الجولات الثلاث الماضية من بطولة الدوري العالمي والتي أقيمت في كل من مصر واليابان والمغرب، ٦ ميداليات من بينها ٤ ذهبيات تحققتها من خلال محمد الجعفري (ذهبيتان) وعبدالرحمن المصاطفة (ذهبيتان) وفضية للاعب عفيف غيث وبرونزية للاعب محمد الجعفري.