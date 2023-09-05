مستثمرو الإسكان يطالبون بتوحيد مرجعياته بإربد

ودعوا

إلى ربط القضايا الفنية والقانونية المسؤولة عن سلامة البناء بالمكاتب الاستشارية باعتبارها صاحبة الخبرة في هذا الشأن بعد إجازة مخططات البناء وتفاصيله من نقابة المهندسين لضمان تطبيق الكودات الوطنية.

وقال عضو مجلس إدارة جميعة المستثمرين السابق ورئيس فرع الجمعية في إربد سابقا المهندس زيد التميمي إن ارتفاع كلف العمالة ومدخلات البناء أسهم بشكل ملحوظ في ارتفاع أسعار الشقق السكنية، الأمر الذي قلص قدرات الشريحة المستهدفة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود على تملك شقة سكنية بمواصفات جيدة وأسعار مقبولة.

وطالب المهندس عبدالله القصيري بمراعاة خصوصية إربد فيما يتعلق بالشوارع والطرق الإفرازية والدخلات باحتساب ارتفاع البناء من منسوب منتصف الطريق أو الشارع أيهما أعلى.

وأكد المهندس سميح العواودة أن ارتفاع كلفة الشقق السكنية أدى إلى ارتفاع أسعارها ما حد كثيرا من قدرات ذوي الدخل المحدود في الحصول على شقة مناسبة وبسعر معقول، مطالبا بمراجعة الأنظمة والقوانين الناظمة لقطاع الإسكان، وحل الإشكالات التي تعترض طريقه بشكل يكفل استمراريته وديمومته بتشغيل الأيدي العاملة ورفد القطاعات الأخرى.

ودعا المهندس إبراهيم الصفدي إلى إعادة الصلاحيات للمجالس البلدية في البلديات المركزية للتيسير والتسهيل على المستثمرين والمواطنين، باعتبار البلديات الأقدر على مواجهة الإشكالات والقضايا المتعلقة بالبناء داخل حدودها التنظيمية، وتسمية رئيس البلدية رئيسا للجنة اللوائية، ومنح تسهيلات للشقق الصغيرة المخصصة لذوي الدخل المحدود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فيما يتصل بالإعفاءات من رسوم التسجيل والضرائب وغيرها.

كما دعا المستثمر ماهر بركات إلى السماح لشركات الإسكان بإضافة طابق خامس بدل طابق التسوية ليصار إلى استخدام طابق التسوية كمواقف وتوفير مساحات آمنة للأطفال وتوحيد طابع البناء.

من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة تراجع مستوى النشاط الاقتصادي لقطاع الإسكان بشكل ملحوظ، وذلك بحسب السجلات التجارية في الغرفة، الأمر الذي انعكس على ضعف الحركة التجارية للمهن المتداخلة مع القطاع والبالغة 40 مهنة.

وأشار إلى جملة من التحديات توجه القطاع، ولاسيما ارتفاع كلف البناء وأسعار الأراضي وزيادة أجور العمالة، داعيا إلى تخفيض الفوائد البنكية على القروض السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود، ولا سيما المساحات الصغيرة.

