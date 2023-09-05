سلسلة مطاعم ديفز هوت تشيكن تقدم تجربة تناول طعام جديدة في الهواء الطلق في الرياض
التاريخ
9/5/2023 7:46:14 AM
(MENAFN- EIN Presswire)
سلسلة مطاعم ديفز هوت تشيكن تقدم تجربة تناول طعام جديدة في الهواء الطلق في الرياض
العلامة الشهيرة تفتتح مساحة خارجية لتناول الطعام في فرعها بشارع التحلية تتسع لما يصل إلى 16 ضيفاً وتعيد إطلاق تجربة هوت بوكس المميزة التي تضم عشر قطع
RIYADH, SAUDI ARABIA, September 5, 2023/EINPresswire/ -- كشفت سلسلة ديفز هوت تشيكن، إحدى أبرز مجموعات المطاعم الشهيرة في لوس أنجلوس والمفضلة لدى مغني الراب دريك، عن افتتاح منطقة جلوس خارجية لتناول الطعام في الهواء الطلق في فرع شارع التحلية بالرياض. كما يعيد المطعم إطلاق تجربة هوت بوكس الشهيرة بالتزامن مع عودة الطقس المعتدل، ليستمتع الضيوف بالنكهات الحارة في الهواء الطلق.
وتتميز منطقة الجلوس الخارجية بأجواء لطيفة ومقاعد مريحة تتسع إلى ما يصل إلى 16 ضيفاً، مما يجعلها مثالية لتناول الطعام مع العائلة والأصدقاء. وتتيح هوت بوكس لرواد المطعم الاختيار بين 10 قطع سلايدرز بحجم كبير أو 10 قطع من الدجاج التندر بحجم كبير، إلى جانب البطاطس المقلية. وتوفر التجربة لعشاق أطباق الدجاج سبعة مستويات مختلفة من النكهات الحارة، تتفاوت من غير الحارة وصولاً إلى الحارة جداً، بالإضافة إلى مستوى ريبر المحضر من فلفل كارولاينا ريبر، أشد أنواع الفلفل الحار في العالم.
ويفتتح ديفز هوت تشيكن (التحلية، الرياض)، العلامة التي تأسست في هيوليوود وتضمّ مجموعة من المستثمرين بمن فيهم المغني دريك والممثل صامويل إل جاكسون، أبوابه من الساعة 11 صباحاً وحتى 2 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع؛ وحتى 3 بعد منتصف الليل يومي الخميس والجمعة. ويوفر المطعم لزواره فرصة الاستمتاع بالمأكولات الشهية وسط أجواء رائعة في الهواء الطلق مع اقتراب فصل الشتاء المحبب في المملكة العربية السعودية.
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حول "ديفز هوت تشيكن":
تمثل مسيرة "ديفز هوت تشيكن" تجسيداً حديثاً لمفهوم الحلم الأمريكي، فقد أطلق أرمان أوجانيسيان وصديقه المقرب الشيف ديف كوبوشيان، جنباً إلى جنب مع الأخوين تومي وجاري روبينيان، علامة " ديفز هوت تشيكن" في مطعم مؤقت بأحد مواقف السيارات في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، شهدت سلسلة "ديفز هوت تشيكن" انطلاقة سريعة، ليتم افتتاح أول فرع تقليدي في شرق هوليوود. وفي عام 2019، أبرم الفريق صفقة مع كل من بيل فيلبس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة "ويتزل بريتزل" (Wetzel's Pretzels)، ومنتج الأفلام جون ديفيس للبدء بمنح الامتياز لمفهوم "ديفز هوت تشيكن" في الولايات المتحدة وخارجها. وبعد ذلك، نجحت العلامة بتسويق حقوق الامتياز لأكثر من 700 موقع في الولايات المتحدة وكندا، وسيتم افتتاح 60 فرعاً إضافياً هذا العام. وكانت مدونة Eater LA قد ساهمت بتسليط الضوء مبكراً على العلامة التجارية وجودة الأطباق الاستثنائية التي تحضرها للذواقة. وتشمل قائمة المستثمرين في العلامة التجارية الموسيقي الحائز على عدة جوائز بلاتينوم دريك، والسيدة الأولى السابقة لولاية كاليفورنيا ماريا شرايفر، والممثل صامويل إل جاكسون، ومقدم برنامج "جود مورنينج أمريكا" ومحترف كرة القدم الأمريكية المتقاعد مايكل ستراهان.
الانستقرام: @daveshotchickengcc
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لمحة عن "لافويا":
تأسست "لافويا" بهدف إحداث نقلة نوعية في تجارب المطاعم، وتقدم الشركة مفاهيم عصرية جديدة وتجريبية لإضفاء طابع مختلف على المطاعم في المنطقة. وتستمد الشركة اسمها ورسالتها من شعارها " غذاء للعقل" وتسعى لمنح عملائها التجارب الإيجابية التي تعزز تفاؤلهم وتجذب اهتمامهم وتلبي تطلعاتهم.
ويمثل تأسيس "لافويا" في عام 2021 ثمرة الجهود المشتركة بين وليد حاج وفهد الحكير. ووليد هو رائد أعمال ذو رؤية طموحة وحائز على الجوائز، حيث حرص على وضع بصمته الفريدة في قطاع الأغذية والمشروبات عبر تأسيس مفاهيم مبتكرة ساهمت بالارتقاء بالقطاع إلى آفاق جديدة، وأكدت على ريادته في مفاهيم المأكولات والمشروبات التي تجمع بين التقنيات المتطورة والخدمات المتميزة. بينما يعتبر فهد الحكير رائد أعمال سعودي ناجح وديناميكي ويتمتع بخبرة في تطوير الامتيازات التجارية والمشاريع الناشئة والعمليات والاستثمار. وهو أيضاً مؤسس "ڤيدا القابضة"، شركة رأس المال الاستثماري والملكية الخاصة ومقرها الرياض وتدعم أكثر من 15 شركة ناشئة وراسخة في مجالات الأزياء والتجزئة والعقارات المطاعم ، وتساهم بتطويرها وتعزيز ابتكاراتها عبر رفدها بالقيمة ورأس المال الذي يدفع عجلة نموها.
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