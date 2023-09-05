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سلسلة مطاعم ديفز هوت تشيكن تقدم تجربة تناول طعام جديدة في الهواء الطلق في الرياض

9/5/2023 7:46:14 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

سلسلة مطاعم ديفز هوت تشيكن تقدم تجربة تناول طعام جديدة في الهواء الطلق في الرياض

العلامة الشهيرة تفتتح مساحة خارجية لتناول الطعام في فرعها بشارع التحلية تتسع لما يصل إلى 16 ضيفاً وتعيد إطلاق تجربة هوت بوكس المميزة التي تضم عشر قطع

RIYADH, SAUDI ARABIA, September 5, 2023/EINPresswire/ -- كشفت سلسلة ديفز هوت تشيكن، إحدى أبرز مجموعات المطاعم الشهيرة في لوس أنجلوس والمفضلة لدى مغني الراب دريك، عن افتتاح منطقة جلوس خارجية لتناول الطعام في الهواء الطلق في فرع شارع التحلية بالرياض. كما يعيد المطعم إطلاق تجربة هوت بوكس الشهيرة بالتزامن مع عودة الطقس المعتدل، ليستمتع الضيوف بالنكهات الحارة في الهواء الطلق.

وتتميز منطقة الجلوس الخارجية بأجواء لطيفة ومقاعد مريحة تتسع إلى ما يصل إلى 16 ضيفاً، مما يجعلها مثالية لتناول الطعام مع العائلة والأصدقاء. وتتيح هوت بوكس لرواد المطعم الاختيار بين 10 قطع سلايدرز بحجم كبير أو 10 قطع من الدجاج التندر بحجم كبير، إلى جانب البطاطس المقلية. وتوفر التجربة لعشاق أطباق الدجاج سبعة مستويات مختلفة من النكهات الحارة، تتفاوت من غير الحارة وصولاً إلى الحارة جداً، بالإضافة إلى مستوى ريبر المحضر من فلفل كارولاينا ريبر، أشد أنواع الفلفل الحار في العالم.

ويفتتح ديفز هوت تشيكن (التحلية، الرياض)، العلامة التي تأسست في هيوليوود وتضمّ مجموعة من المستثمرين بمن فيهم المغني دريك والممثل صامويل إل جاكسون، أبوابه من الساعة 11 صباحاً وحتى 2 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع؛ وحتى 3 بعد منتصف الليل يومي الخميس والجمعة. ويوفر المطعم لزواره فرصة الاستمتاع بالمأكولات الشهية وسط أجواء رائعة في الهواء الطلق مع اقتراب فصل الشتاء المحبب في المملكة العربية السعودية.

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حول "ديفز هوت تشيكن":
تمثل مسيرة "ديفز هوت تشيكن" تجسيداً حديثاً لمفهوم الحلم الأمريكي، فقد أطلق أرمان أوجانيسيان وصديقه المقرب الشيف ديف كوبوشيان، جنباً إلى جنب مع الأخوين تومي وجاري روبينيان، علامة " ديفز هوت تشيكن" في مطعم مؤقت بأحد مواقف السيارات في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، شهدت سلسلة "ديفز هوت تشيكن" انطلاقة سريعة، ليتم افتتاح أول فرع تقليدي في شرق هوليوود. وفي عام 2019، أبرم الفريق صفقة مع كل من بيل فيلبس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة "ويتزل بريتزل" (Wetzel's Pretzels)، ومنتج الأفلام جون ديفيس للبدء بمنح الامتياز لمفهوم "ديفز هوت تشيكن" في الولايات المتحدة وخارجها. وبعد ذلك، نجحت العلامة بتسويق حقوق الامتياز لأكثر من 700 موقع في الولايات المتحدة وكندا، وسيتم افتتاح 60 فرعاً إضافياً هذا العام. وكانت مدونة Eater LA قد ساهمت بتسليط الضوء مبكراً على العلامة التجارية وجودة الأطباق الاستثنائية التي تحضرها للذواقة. وتشمل قائمة المستثمرين في العلامة التجارية الموسيقي الحائز على عدة جوائز بلاتينوم دريك، والسيدة الأولى السابقة لولاية كاليفورنيا ماريا شرايفر، والممثل صامويل إل جاكسون، ومقدم برنامج "جود مورنينج أمريكا" ومحترف كرة القدم الأمريكية المتقاعد مايكل ستراهان.
الانستقرام: @daveshotchickengcc
الموقع:


لمحة عن "لافويا":
تأسست "لافويا" بهدف إحداث نقلة نوعية في تجارب المطاعم، وتقدم الشركة مفاهيم عصرية جديدة وتجريبية لإضفاء طابع مختلف على المطاعم في المنطقة. وتستمد الشركة اسمها ورسالتها من شعارها " غذاء للعقل" وتسعى لمنح عملائها التجارب الإيجابية التي تعزز تفاؤلهم وتجذب اهتمامهم وتلبي تطلعاتهم.
ويمثل تأسيس "لافويا" في عام 2021 ثمرة الجهود المشتركة بين وليد حاج وفهد الحكير. ووليد هو رائد أعمال ذو رؤية طموحة وحائز على الجوائز، حيث حرص على وضع بصمته الفريدة في قطاع الأغذية والمشروبات عبر تأسيس مفاهيم مبتكرة ساهمت بالارتقاء بالقطاع إلى آفاق جديدة، وأكدت على ريادته في مفاهيم المأكولات والمشروبات التي تجمع بين التقنيات المتطورة والخدمات المتميزة. بينما يعتبر فهد الحكير رائد أعمال سعودي ناجح وديناميكي ويتمتع بخبرة في تطوير الامتيازات التجارية والمشاريع الناشئة والعمليات والاستثمار. وهو أيضاً مؤسس "ڤيدا القابضة"، شركة رأس المال الاستثماري والملكية الخاصة ومقرها الرياض وتدعم أكثر من 15 شركة ناشئة وراسخة في مجالات الأزياء والتجزئة والعقارات المطاعم ، وتساهم بتطويرها وتعزيز ابتكاراتها عبر رفدها بالقيمة ورأس المال الذي يدفع عجلة نموها.
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