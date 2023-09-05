عاملة مصنع بنغالية تنهي حياتها في الظليل
التاريخ
9/5/2023 7:20:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أقدمت عاملة ثلاثينية تحمل الجنسية البنغالية تعمل في مصنع في منطقة الظليل على إنهاء حياتها، داخل سكنها. وفق مصدر أمني.
وأضاف المصدر
أن العاملة علقت نفسها بواسطة حبل بمروحة سقف داخل
سكنها.
وأشار إلى أن كوادر دفاع مدني الزرقاء، هرعت إلى مكان الحادثة ، لافتا إلى أن تقرير الطب الشرعي كشف أن العاملة أقدمت على الانتحار.
وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة.
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