عاملة مصنع بنغالية تنهي حياتها في الظليل

وأضاف المصدر

أن العاملة علقت نفسها بواسطة حبل بمروحة سقف داخل

سكنها.





وأشار إلى أن كوادر دفاع مدني الزرقاء، هرعت إلى مكان الحادثة ، لافتا إلى أن تقرير الطب الشرعي كشف أن العاملة أقدمت على الانتحار.





وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة.