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عاملة مصنع بنغالية تنهي حياتها في الظليل

9/5/2023 7:20:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أقدمت عاملة ثلاثينية تحمل الجنسية البنغالية تعمل في مصنع في منطقة الظليل على إنهاء حياتها، داخل سكنها. وفق مصدر أمني.

وأضاف المصدر
أن العاملة علقت نفسها بواسطة حبل بمروحة سقف داخل
سكنها.


وأشار إلى أن كوادر دفاع مدني الزرقاء، هرعت إلى مكان الحادثة ، لافتا إلى أن تقرير الطب الشرعي كشف أن العاملة أقدمت على الانتحار.


وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة.

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