إصابتان بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات شمال الخليل

إصابتان بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات شمال الخليل
التاريخ
9/5/2023 7:12:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أصيب شابان بالرصاص، اليوم الثلاثاء، والعشرات الاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وبحسب الهلال الأحمر، فإن الشابين أصيبا برصاص الاحتلال في القدم، وجرى نقلهما إلى مستشفى عالية.
وهاجمت قوات الاحتلال مدرسة زهرة المدائن الأساسية، حيث أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الطالبات، ما أدى إلى إصابة العشرات منهن ومن المعلمات بالاختناق.
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