إصابتان بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات شمال الخليل





وبحسب الهلال الأحمر، فإن الشابين أصيبا برصاص الاحتلال في القدم، وجرى نقلهما إلى مستشفى عالية.





وهاجمت قوات الاحتلال مدرسة زهرة المدائن الأساسية، حيث أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الطالبات، ما أدى إلى إصابة العشرات منهن ومن المعلمات بالاختناق.