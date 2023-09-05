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جماهير طولكرم تُشيع جثمان الشهيد عايد أبو حرب

9/5/2023 7:12:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) شيعت جماهير حاشدة، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد عايد سميح أبو حرب (21 عاماً)، في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.


وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بمشاركة شعبية جماهيرية ووطنية حاشدة، وسط ترديد التكبيرات والهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والمطالبة بمحاسبته.



وجاب موكب التشييع شوارع المدينة وصولا إلى منزل ذوي الشهيد في مخيم نور شمس، ليلقي والداه وأهله وأصدقاؤه نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل الصلاة عليه في مسجد أبو بكر الصديق وسط المخيم، ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء بالمخيم.



وكان الشهيد أبو حرب قد ارتقى برصاص قوات الاحتلال في الرأس أثناء اقتحام مخيم نور شمس فجراً.

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