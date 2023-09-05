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الثقافة تعلن إطلاق فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب

9/5/2023 7:12:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-أعلن وزير الثقافة، عاطف أبو سيف، اليوم الثلاثاء، إطلاق فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب الثالث عشر يوم الخميس القادم، برعاية الرئيس محمود عباس، على أرض المكتبة الوطنية في بلدة سردا شمال رام الله.

وقال أبو سيف: سيقوم رئيس الوزراء محمد اشتية بافتتاح المعرض الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأضاف، شارك معنا هذا العام 390 دار نشر وتوكيل عربية ومحلية من الأردن، ومصر، ولبنان، والمغرب، وسوريا، والعراق، والكويت، والإمارات، وتونس، والسعودية، بجانب مشاركات وتوكيلات من دول أجنبية مثل تركيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا.

ويضم المعرض أكثر من 61 ألف عنوان ضمن مساحة كلية تجاوزت 6500 متر، وتُعتبر هذه الدورة الأكبر والأضخم في تاريخ دورات معرض فلسطين للكتاب. وفضلاً عن دور النشر، يستضيف المعرض أربعة أجنحة رسمية لأربع دول عربية، هي: الأردن، والكويت، والمغرب، وعمان.

كما سيضم أجنحة لعدد من المؤسسات الحكومية والمراكز والتجمعات الأهلية وفضاءات ثقافية متنوعة.

وبين أبو سيف، أن قاعة الندوات والفعاليات تحمل اسم الراحلة سلمى الخضراء الجيوسي، كما تحمل زاوية توقيع الكتب اسم الشاعر الراحل زكريا محمد، واستحدثنا هذا العام ممشى للفن، وهو زاوية يُفتتح فيها يوميا معرض لفنان أو فنانة تشكيلية، إضافة إلى زاوية الطفل والمسرح.

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