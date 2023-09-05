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قرابة مليون شيكل يومياً خسائر إيقاف تصدير المنتجات الزراعية بغزة

9/5/2023 7:12:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-قدرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، الثلاثاء، الخسائر الناتجة عن إيقاف حركة تصدير المنتجات الزراعية من القطاع، إلى الضفة الغربية والداخل المحتل، بقرابة مليون شيكل يوميًا.


واعتبرت الوزارة في بيان لها، قرار الاحتلال بوقف التصدير أنه يأتي ضمن سياسة إحكام وتشديد الحصار على القطاع.


وبينت أن الاحتلال منع تسويق المنتجات التي تمثل ما يزيد عن 85% من صادرات قطاع غزة الزراعية.


وأكدت، أن إيقاف حركة التصدير والتسويق، يلحق الضرر المادي بآلاف العاملين من قطاعي الزراعة والصيد، والذين يعيلون حوالي 60 ألف أسرة، داعية للتراجع عن هذا القرار.


وأكدت أن القرار "لا يستند إلى أية مبررات حقيقية، وينتهك القانون الدولي الإنساني.


ورأت أن إغلاق المعبر إمعان في سياسة الحصار، وجريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين بشكل مباشر، فضلا عن المواطنين لتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية.

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