طريقة هامة لحماية صورك على الهاتف

إلا أن هؤلاء الذي يملكون أجهزة "أبل" محظوظون، إذ أن حذفهم للصور لا يكون نهائياً وعلى الفور، وبدلاً من ذلك يتم نقلها إلى الألبوم المحذوف مؤخراً، حيث يمكن استعادتها خلال 30 يوماً.

وبعد مرور 30 يوماً يتم حذف الصور نهائياً من خادم iCloud ولا يمكن استعادتها. إلا عبر الاعتماد على طرق أخرى للاسترداد، مثل الاستعادة من نسخة احتياطية على iCloud أو استخدام تطبيق استرداد بيانات تابع لجهة خارجية.



ولسوء الحظ، هذه الأساليب ليست مضمونة دائماً وقد يكون لها بعض العيوب، مثل الكتابة فوق البيانات الحالية أو انتهاك الخصوصية.



لذا عليك عمل نسخة احتياطية لصورك بانتظام والتحقق من إعدادات iCloud قبل حذف أي صور من جهاز "أبل"، بحسب ما يقول خبراء التكنولوجيا.

وأفضل طريقة لتجنب حدوث ذلك هو التأكد من إيقاف تشغيل إعداد iCloud الخاص بك قبل حذف الصور ومقاطع الفيديو من جهازك.



وبهذه الطريقة، لن تختفي الصور ومقاطع الفيديو من iCloud، ولن تضطر إلى القلق بشأن خطر فقدانها إلى الأبد. وعليك اتباع الخطوات التالية لإيقاف تشغيل iCloud:



- افتح تطبيق الإعدادات

- انقر على معرف Apple الخاص بك (الخيار الموجود في الأعلى باسمك)

- حدد iCloud

- حدد الصور

- قم بإيقاف تشغيل خيار مزامنة (Sync this iPhone)

وبمجرد الانتهاء من حذف العناصر من جهازك، قم بتشغيل iCloud للصور مرة أخرى بحيث يتم حفظ أي صور جديدة تلتقطها تلقائياً على iCloud.

وسيلة إضافية

كذلك يمكنك تنزيل تطبيق Google Photos كوسيلة إضافية لعمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو تلقائياً إذا كان لديك حساب "غوغل"، حيث إن حذف الصور من جهاز "أبل" الخاص بك لا يؤثر على "خادم غوغل".



وإذا قمت بحذف الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك عن طريق الخطأ، وكنت في حيرة بشأن ما يجب فعله، فيمكنك دائماً الاتصال بدعم "أبل" على الفور حتى يتمكنوا من مساعدتك.

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