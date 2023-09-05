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السيسي يتحدث عن أصعب إحساس يواجهه

9/5/2023 7:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر خاضت 7 حروب، مؤكدا أن الحرب على الإرهاب كانت كلفتها كبيرة جدا على عاتق الدولة.
وأضاف السيسي خلال المؤتمر العالمي للصحة والسكان 2023: "أصعب إحساس أواجهه هو أن أكون على دراية بأن المتاح أقل كثيرًا من المطلوب".


وقال إن الدولة المصرية بها 105 ملايين مواطن و9 ملايين ضيف آخرين، ورغم موارد الدولة المصرية غير الكبيرة تستطيع التعايش مع هذا الأمر، مردفا: "بدون شك أصعب حاجة لما يبقى عندك حجم من المطالب لأسرة وأنت غير قادر على أنك تلبي هذه المطالب".


وأضاف الرئيس المصري: "أصعب حاجة بتمر عليا إن أبقى عارف إن المطلوب حجمه قد إيه والمتاح حجمه أقل كتير، بالتالي ده هينعكس على الجودة في كل شيء، عايز تعمل تعليم كويس جدا، لا يمكن وتنفق على التعليم في ظل هذا الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة جدا".


وتابع: "التغيير في مصر سوف يتحقق عندما تعمل الدولة والشعب معا بوعي وفهم على تنظيم قدرات الدولة على عدد السكان، لافتا إلى أنه لا توجد حرية مطلقة في الإنجاب وأن الزيادة السكانية في مصر من أخطر القضايا".


ولفت إلى أن المجلس القومي للمرأة يحتاج إلى قوة دفع، وسوف يترأسه رئيس الوزراء من أجل أن يتم تعزيز دوره وتحقيق نتائج جيدة.

RT

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