تشييع جثمان الشهيد عايد أبو حرب في طولكرم

تشييع جثمان الشهيد عايد أبو حرب في طولكرم
التاريخ
9/5/2023 7:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - شيعت جماهير محافظة طولكرم، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد عايد سميح خالد أبو حرب (21 عاما)، الذي ارتقى فجرا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بمشاركة شعبية جماهيرية حاشدة، وسط ترديد التكبيرات والهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والمطالبة بمحاسبته.
وفا
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