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تشييع جثمان الشهيد عايد أبو حرب في طولكرم

9/5/2023 7:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شيعت جماهير محافظة طولكرم، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد عايد سميح خالد أبو حرب (21 عاما)، الذي ارتقى فجرا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.


وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، بمشاركة شعبية جماهيرية حاشدة، وسط ترديد التكبيرات والهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والمطالبة بمحاسبته.

وفا


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