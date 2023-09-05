Wednesday, 06 September 2023 01:35 GMT

شيري... أفضل مُنشئ لعلامة تجارية صينية عالمية في عالم السيارات!

9/5/2023 7:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في الآونة الأخيرة، أصدرت شركتا كنتار وجوجل قائمة "أفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية لعام 2023 وفقًا لمنصة كنتار براندز"، والتي تصدّرتها شيري عن فئة تجارة السيارات وجاءت في المرتبة الرابعة عشرة وفقًا للترتيب العام، لتحافظ بذلك على انضمامها للقائمة للعام السادس على التوالي، متخطيةً 18 مركزًا مقارنة بعام 2022؛ إذ يُعدّ نجاح شيري في إيصال عملها وعلامتها التجارية إلى العالمية ملحوظًا.


أصدرت جوجل وكنتار قائمة "أفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية وفقًا لمنصة براندز" لسبعة أعوام على التوالي. وتغطّي نسخة عام 2023 من القائمة تصوّرات المستهلكين والعملاء وتقييماتهم لما مجموعه 234 علامة تجارية صينية ضمن 15 فئةً في 11 سوقًا خارجية. وتستند الترتيبات إلى المعرفة بالعلامة التجارية، والاهتمام بها ونموها في مؤشرات البحث الخاصة بموقعيْ جوجل ويوتيوب. وتشكّل هذه القائمة مؤشرًا مهمًا للتأثير العالمي للعلامات التجارية الصينية، وتحظى القائمة بتقدير واحترام واسعيْن عالميًا.


ضمن قائمة عام 2023، يُظهر تقدّم شيري حتّى 18 مرتبة منذ عام 2022 قوة نمو علامتها التجارية في تصدير السيارات المملوكة لهذه العلامة لفترة 20 عامًا متتاليًا؛ بفضل تركيزها على بناء العلامة التجارية أثناء توسّعها عالميًا.

على مدار الأعوام الستة والعشرين الماضية، استمرت شيري في إعطاء الأولوية للبحث والتطوير المستقليْن، وامتلاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، وعدم تقييد عملياتها العالمية.

وبالتركيز على التكنولوجيا والجودة والتميز، اكتسبت شيري سُمعة عالمية قوية، وتلتزم بإيصال عملياتها للبحث والتطوير التكنولوجي إلى العالمية؛ بابتكارها لتمايز هادف بين منتجاتها، وتحسين أداء منتجاتها والفئات المستفيدة منها، ومراعاة مشاعر العملاء.

وتلبي الوظائف المبتكرة لشركة شيري احتياجات العملاء وتعالج الصعوبات التي يواجهونها، مما يكسب عملاؤها ثقة راسخة بها.


تنبع الثقة في الانطلاق إلى العالمية من التكنولوجيا، ويأتي النجاح في الانطلاق إلى العالمية من التنفيذ. فبفضل مزاياها الرائدة وأساسها التكنولوجي المتين، ما تزال شيري تتصدر العلامات التجارية الصينية في صادرات سيارات الركاب لنحو 20 عامًا متتاليًا؛ إذ وصل إجمالي مبيعات شيري للفترة ما بين كانون الأول وتموز 2023 إلى 891895 سيارةً، بمعدّل زيادة سنوية قدرها 47%. وهي تشكّل اليوم "علامة صينية" محبوبة في أكثر من 80 دولة ومنطقة حول العالم.

وتمتلك شيري حاليًا أكثر من 12 مليون مستخدم حول العالم، منهم أكثر من 2.8 مليون في الأسواق الخارجية. وإضافة إلى ذلك، صُنِّفت شيري بين أفضل 20 شركة ضمن قائمة "صورة الشركات الصينية في الخارج" لخمس مرّات متتالية، وهي جائزة نظمها المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

MENAFN05092023000208011052ID1107008585

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث