

أصدرت جوجل وكنتار قائمة "أفضل 50 علامة تجارية صينية عالمية وفقًا لمنصة براندز" لسبعة أعوام على التوالي. وتغطّي نسخة عام 2023 من القائمة تصوّرات المستهلكين والعملاء وتقييماتهم لما مجموعه 234 علامة تجارية صينية ضمن 15 فئةً في 11 سوقًا خارجية. وتستند الترتيبات إلى المعرفة بالعلامة التجارية، والاهتمام بها ونموها في مؤشرات البحث الخاصة بموقعيْ جوجل ويوتيوب. وتشكّل هذه القائمة مؤشرًا مهمًا للتأثير العالمي للعلامات التجارية الصينية، وتحظى القائمة بتقدير واحترام واسعيْن عالميًا.



ضمن قائمة عام 2023، يُظهر تقدّم شيري حتّى 18 مرتبة منذ عام 2022 قوة نمو علامتها التجارية في تصدير السيارات المملوكة لهذه العلامة لفترة 20 عامًا متتاليًا؛ بفضل تركيزها على بناء العلامة التجارية أثناء توسّعها عالميًا.

على مدار الأعوام الستة والعشرين الماضية، استمرت شيري في إعطاء الأولوية للبحث والتطوير المستقليْن، وامتلاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، وعدم تقييد عملياتها العالمية.

وبالتركيز على التكنولوجيا والجودة والتميز، اكتسبت شيري سُمعة عالمية قوية، وتلتزم بإيصال عملياتها للبحث والتطوير التكنولوجي إلى العالمية؛ بابتكارها لتمايز هادف بين منتجاتها، وتحسين أداء منتجاتها والفئات المستفيدة منها، ومراعاة مشاعر العملاء.

وتلبي الوظائف المبتكرة لشركة شيري احتياجات العملاء وتعالج الصعوبات التي يواجهونها، مما يكسب عملاؤها ثقة راسخة بها.



تنبع الثقة في الانطلاق إلى العالمية من التكنولوجيا، ويأتي النجاح في الانطلاق إلى العالمية من التنفيذ. فبفضل مزاياها الرائدة وأساسها التكنولوجي المتين، ما تزال شيري تتصدر العلامات التجارية الصينية في صادرات سيارات الركاب لنحو 20 عامًا متتاليًا؛ إذ وصل إجمالي مبيعات شيري للفترة ما بين كانون الأول وتموز 2023 إلى 891895 سيارةً، بمعدّل زيادة سنوية قدرها 47%. وهي تشكّل اليوم "علامة صينية" محبوبة في أكثر من 80 دولة ومنطقة حول العالم.

وتمتلك شيري حاليًا أكثر من 12 مليون مستخدم حول العالم، منهم أكثر من 2.8 مليون في الأسواق الخارجية. وإضافة إلى ذلك، صُنِّفت شيري بين أفضل 20 شركة ضمن قائمة "صورة الشركات الصينية في الخارج" لخمس مرّات متتالية، وهي جائزة نظمها المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.