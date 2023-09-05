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منظمة دولية في الأردن تُعلن عن وظيفة براتب 1246 دينار شهرياً - رابط التقديم

9/5/2023 7:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الاونروا فرع الأردن، عن توفر وظيفة لشاغر رئيس برنامج الخدمات الاجتماعية للإغاثة الميدانية، براتب شهري يصل الى 1246 دينار.
وقالت المنظمة في الاعلان إن من أبرز المهام المطلوبة للوظيفة، هي تقديم تقارير إلى رئيس برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية الميدانية في جميع المسائل الإدارية والتنظيمية والفنية، وتقدم التوجيه الفني لفريق من الخدمات المهنية والعامة، وتنسيق ومراقبة عملية تنفيذ أنشطة البرنامج، وتقييم التقدم المُحرز، وتوفير الدعم الفني والتوجيه لموظفي برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، وتطوير قدرات الموظفين من خلال التدريب المنتظم والمنهجي .


وبيّنت أن آخر موعد للتقديم هو 10 من ايلول الجاري.


وتالياً رابط التقديم المباشر: انقر هنا


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