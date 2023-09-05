

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، إنّ أعضاء مجلس النواب أمام قوانين عدة خلال الدورة العادية الأخيرة، أبرزها مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية، بالإضافة لقوانين سيستلمها المجلس من الحكومة، مع وجود بعض مشاريع القوانين في المجلس.



وأشار، إلى أن مشروع قانون المحاسبة القانونية لا يزال يناقش لدى اللجنة القانونية النيابية، مرجحا أن يعرض على مجلس النواب خلال الدورة العادية المقبلة.



وبين أنه "يمكن لجلالة الملك عبدالله الثاني أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين، وتبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة فـي التاريخ الذي يدعى فـيه إلى الاجتماع، وتمتد هذه الدورة العادية 6 أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة".



ولفت الخلايلة إلى أنه يجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على 3 أشهر؛ لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.

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