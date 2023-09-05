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كشف سبب ارتفاع أسعار الشقق السكنية في اربد

9/5/2023 7:12:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين السابق ورئيس فرع الجمعية في إربد المهندس زيد التميمي سبب ارتفاع أسعار الشقق السكنية في اربد.
وبيّن التميمي أن كُلف العمالة ومدخلات البناء أسهم بشكل ملحوظ في ارتفاع أسعار الشقق، الأمر الذي قلّص قدرات الشريحة المستهدفة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود على تملّك شقة سكنية بمواصفات جيدة وأسعار مقبولة.
وطالب بإخضاع مستثمري قطاع الإسكان في محافظة اربد لمظلة وزارة الاستثمار كمرجعية موحدة لهم، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم .

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