كشف سبب ارتفاع أسعار الشقق السكنية في اربد

كشف سبب ارتفاع أسعار الشقق السكنية في اربد
التاريخ
9/5/2023 7:12:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - كشف عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين السابق ورئيس فرع الجمعية في إربد المهندس زيد التميمي سبب ارتفاع أسعار الشقق السكنية في اربد.
وبيّن التميمي أن كُلف العمالة ومدخلات البناء أسهم بشكل ملحوظ في ارتفاع أسعار الشقق، الأمر الذي قلّص قدرات الشريحة المستهدفة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود على تملّك شقة سكنية بمواصفات جيدة وأسعار مقبولة.
وطالب بإخضاع مستثمري قطاع الإسكان في محافظة اربد لمظلة وزارة الاستثمار كمرجعية موحدة لهم، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم .
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