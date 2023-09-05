تطبيق الحد الأدنى للأجور على صناع السينما في مصر



- تطبيق حد أدنى للأجور وفقاً لقرارت كل شعبة على حدة.



- تطبيق حد أقصى لساعات العمل اليومي ولساعات العمل الإضافي على ألا يزيد يوم العمل العادل عن 12 ساعة، وإمكانية إضافة ساعتين إضافيتين، بحيث لا يزيد عن 14 ساعة كحد أقصى، علماً بأننا نطمح بعد تعافي الصناعة من هذه الأزمة لتخفيض عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات يومياً، كما ينص قانون العمل.



- ربط عدد أيام التصوير المتفق عليها في التعاقدات بالسيناريو الفعلي الذي سيتم تصويره، مع الأخذ في الاعتبار عدد مشاهد العمل وعدد أماكن التصوير، ومن الضروري أيضاً تحديد زمن التعاقد.



- على الجهات الإنتاجية التأمين الصحي على جميع العاملين بأي عمل سينمائي وتلفزيوني مهنيين وعمال طوال مدة التعاقد/ التصوير، وذلك من مخاطر المهنة.



- إرجاء كل التعاقدات الخاصة بأعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصاريح العمل لمدة 10 أيام، من تاريخه حتى تعلن كل شعبة عن شروط التعاقدات الجديدة".



وأشارت النقابة، برئاسة المخرج مسعد فودة، إلى أن هذا القرار "يأتي في إطار جهودنا لتحسين ظروف الإنتاج ورفع جودة الأعمال التي تقدمها، وتؤكد أن نقابة المهن السينمائية هي الكيان الوحيد المنوط به تنظيم لوائح عمل أعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصاريح العمل منها".



ودعت النقابة أعضاء كل شعبة للاجتماع مع مجلس النقابة في موعد أقصاه أسبوع، بدءاً من اليوم الثلاثاء، لتحديد اللوائح الخاصة بهم.

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