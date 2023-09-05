أنقرة تعلن مقتل جندي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في شمالي العراق
التاريخ
9/5/2023 7:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، مقتل جندي تركي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة شمالي العراق، في منطقة عملية "المخلب-القفل".
ونشرت الوزارة عبر حسابها على منصة X (تويتر سابقا) بيانا موقعا من وزير الدفاع ياشار غولر، أعلنت فيه مقتل أونال سيباهي.
وجاء في البيان: "استشهد رفيق السلاح البطل في 4 سبتمبر 2023. رحم الله شهيدنا البطل أصالة عن نفسي وعن أعضاء وزارة الدفاع الوطني، تعازينا لأسرته المكلومة ولشعبنا الكريم".
RT
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