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أنقرة تعلن مقتل جندي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في شمالي العراق

9/5/2023 7:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، مقتل جندي تركي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة شمالي العراق، في منطقة عملية "المخلب-القفل".
ونشرت الوزارة عبر حسابها على منصة X (تويتر سابقا) بيانا موقعا من وزير الدفاع ياشار غولر، أعلنت فيه مقتل أونال سيباهي.


وجاء في البيان: "استشهد رفيق السلاح البطل في 4 سبتمبر 2023. رحم الله شهيدنا البطل أصالة عن نفسي وعن أعضاء وزارة الدفاع الوطني، تعازينا لأسرته المكلومة ولشعبنا الكريم".

RT

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