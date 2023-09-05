وجاء في البيان: "استشهد رفيق السلاح البطل في 4 سبتمبر 2023. رحم الله شهيدنا البطل أصالة عن نفسي وعن أعضاء وزارة الدفاع الوطني، تعازينا لأسرته المكلومة ولشعبنا الكريم".

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