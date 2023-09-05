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امي يا وطن الدفء .. ايمن زيدان يحتفل بيوم ميلاد والدته بظهور نادر - صورة

9/5/2023 7:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفل الفنان السوري أيمن زيدان بعيد ميلاد والدته بكلمات مؤثرة، إذ وصفها "بوطنه الدافئ"، مشيرًا إلى أنه يلجأ إليها عندما يشعر بالانزعاج، بحسب تعبيره.
وفي التفاصيل، نشر أيمن على حسابه الرسمي عبر "إنستغرام" صورة نادرة تجمعه بوالدته، وأرفقها بتعليق أعرب خلاله عن حبه العميق لها، متمنيًا لها السعادة الدائمة.
وكتب الفنان السوري: "أمي يا وطن الدفء الذي يدّثرني كلما عضني صقيع هذا العالم الموحش، يا نجمة ضوء تطرد العتمة من أزقة حياتي الوعرة، كل عام وأنتِ كل الدنيا".
وانهالت التعليقات من قبل المتابعين، الذين تمنوا لها العمر المديد، وجاء ضمن التعليقات: "طولة العمر والصحة الك ولها"، "ربي يخليكن لبعض بالصحة والعافية"، "الله يخليلك ياها وإن شاء الله العمر كله".




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