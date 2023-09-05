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التربية تتسلم مدرسة الحميدية الأساسية المختلطة في المفرق

9/5/2023 7:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسلمت وزارة التربية والتعليم، مدرسة الحميدية الأساسية المختلطة في محافظة المفرق، بعد ترميمها نقابة المهندسين الأردنيين ضمن حملة فزعة أهل لترميم منازل الأسر العفيفة في الأردن، بالتعاون مع حملة خلونا نفرحهم.


وأعرب عضو مجلس نقابة المهندسين ورئيس لجنة صندوق المسؤولية الاجتماعية، المهندس معتز الشوارب، عن اعتزازه بثقة أبناء الوطن وجميع الداعمين للحملة ما أدخل الفرحة على وجوه أبناء الأسر العفيفة، مشيرا إلى أن حملة فزعة أهل لترميم منازل الأسر العفيفة في الأردن، مستمرة بعملها على قدم وساق لترميم أكبر قدر ممكن من المنازل.


وأكدت مديرة التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية الدكتورة فصل العيسى، أهمية هذه المبادرات التي تعود بالأثر الطيب على المجتمع، وتعزز مفهوم التعاون والتشاركية بين جميع المؤسسات التي تخدم أبناء المجتمع المحلي.


وقالت مديرة جميعة حملة خلينا نفرحهم الإعلامية إيمان العكور، إن الجمعية بالتعاون مع نقابة المهندسين، أجرت صيانة شاملة لمرافق المدرسة لتوفير الأجواء المناسبة للطلبة.

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