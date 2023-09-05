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عودة الحارس الأسطوري لمنتخب إيطاليا في منصب جديد

9/5/2023 7:12:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون، في منصب جديد بمنتخب إيطاليا.
وقرر الاتحاد الإيطالي تعيين بوفون مديرا للمنتخب الأول، لمساعدة لوتشيانو سباليتي، المدير الفني الجديد.
وقال بوفون في مؤتمر صحفي: "أشكر الرئيس وعائلة الآزوري والمدرب على الثقة التي وضعوها فيّ.. تواجدي هنا يجعلني فخورا ويحفزني، ويجعلني رجلا سعيدا".
وأضاف: "أعود إلى بيئة أعتقد أنني أعرفها جيدا، ملخص دوري هو تقديم مساهمة صغيرة في الديناميكيات التي سنختبرها في المستقبل".
وبسؤاله، هل يعتبر نفسه أعظم حارس إيطالي، علق: "أنا آخر من يستطيع الإجابة، وآخر من يريد الإجابة عن هذه الأشياء، أعتقد أن زوف يظل الحارس التاريخي لمنتخب إيطاليا".

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