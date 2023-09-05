

وأضاف التقرير، أن مشاكل الديون المُستمرة ستكون موضوعاً أساسياً خلال قمة مجموعة العشرين، في دلهي بالهند الشهر المقبل.



لبنان.. أزمة مالية

تخلّفت لبنان عن سداد ديونها منذ عام 2020 ولا يوجد سوى القليل من الدلائل على أن مشكلاتها في سبيلها للحل.



تونس وديون متراكمة

تواجه تونس الواقعة في شمال أفريقيا، والتي مرت بالكثير من الصعاب منذ ثورة 2011، أزمة اقتصادية شاملة تتمثل في ديون متراكمة.

مصر ومخاطر اقتصادية

تعد مصر إحدى الدول الكبرى الأخرى التي عانت مؤخرا من شح بالعملات الأجنبية، وهو ما أثر سلباً على الحالة الاقتصادية بشكل عام، وعلى سعر العملة بشكل خاص.

