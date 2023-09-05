Wednesday, 06 September 2023 01:34 GMT

3 دول عربية من بين أكثر الدول العالم غارقة في الديون - أسماء

9/5/2023 7:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بيّن تقرير اقتصادي، أن 3 دولة عربية جاءت ضمن قائمة أكثر دول العالم التي تعاني من الدين المُرتفع.


وأضاف التقرير، أن مشاكل الديون المُستمرة ستكون موضوعاً أساسياً خلال قمة مجموعة العشرين، في دلهي بالهند الشهر المقبل.


لبنان.. أزمة مالية
تخلّفت لبنان عن سداد ديونها منذ عام 2020 ولا يوجد سوى القليل من الدلائل على أن مشكلاتها في سبيلها للحل.


تونس وديون متراكمة
تواجه تونس الواقعة في شمال أفريقيا، والتي مرت بالكثير من الصعاب منذ ثورة 2011، أزمة اقتصادية شاملة تتمثل في ديون متراكمة.
مصر ومخاطر اقتصادية
تعد مصر إحدى الدول الكبرى الأخرى التي عانت مؤخرا من شح بالعملات الأجنبية، وهو ما أثر سلباً على الحالة الاقتصادية بشكل عام، وعلى سعر العملة بشكل خاص.

MENAFN05092023000208011052ID1107008576

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث