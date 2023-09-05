موعد انطلاق بطولة الدوري المصري 2024/2023

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، موعد انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري 2024/2023.

وقال دياب أن الموعد المبدئي لانطلاق بطولة الدوري في مصر هو 18 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أنه سيتم التأكيد عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع دياب في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لن يلعب مبارياته المحلية خلال الفترة من 20 أكتوبر وحتى و11 نوفمبر المقبلين، بسبب ارتباطه بمواجهات دوري السوبر الإفريقي، لكنه سيبدأ المسابقة بشكل طبيعي لحين حلول الموعد المذكور".

وعن زيادة أعداد الجماهير في مباريات الموسم الجديد، قال دياب: "قدمنا طلباً للجهات المعنية بهدف زيادة أعداد الجماهير بمباريات الموسم الجديد، وننتظر الرد".

واعترف دياب بوجود ضغط مباريات خلال الموسم الجديد، حيث قال: "سيكون هناك ضغط مباريات بشكل أكبر في الموسم المقبل بسبب ازدحام الأجندة".

وأتم رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، قائلاً: "النسخة الجديدة سيتسلم البطل الدرع الجديد للدوري، وستبث المباريات فضائياً بشكل مختلف".





ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري، يوم 11 سبتمبر الجاري.

يذكر أن النسخة الأخيرة من المسابقة المحلية في مصر، شهدت تتويج الأهلي باللقب.

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