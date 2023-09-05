

رحبت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ، بدفعة جديدة من طلبة برامجها الأكاديمية للعام الدراسي 2023-2024، بما في ذلك دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، وماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، وماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية.

وفي فعالية خاصة استضافتها الأكاديمية في مقرها بأبوظبي، ألقى معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، عضو مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، كلمة ترحيبية، أكد فيها أن دبلوماسيي المستقبل يساهمون في تعزيز مكانة الدولة على الصعيد العالمي من خلال نشر الثقافة والقيم الإماراتية، ودعم استراتيجية الدولة لنشر السلام والتسامح، وتحقيق التوازن والاستقرار في شتى أنحاء المنطقة.

وقال معاليه: " تدرك القيادة الحكيمة أهمية الاستثمار في بناء جيل واعد ومتمكّن من الدبلوماسيين الذين سيساهمون في تحقيق الأهداف والرؤى الاستراتيجية للدولة ، ويتجلى الدور المؤثر والريادي لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال جهودها لتعزيز الاستقرار والسلام، وتواصل هذه المساعي لتأمين التوازن والحل السلمي للصراعات عبر شبكتها من العلاقات الدولية الدبلوماسية والثنائية، ومتعددة الأطراف".

وأضاف في حديثه للدفعة الجديدة : "ستتمكنون في هذه الأكاديمية من فهم تعقيدات العلاقات الدولية، وستكتسبون المهارات المطلوبة لمواجهة التحديات العالمية بكفاءة ومرونة ، ستقومون بتنمية الحافز والشغف للعمل في السلك الدبلوماسي، إذ أنها ليست مجرد مهنة، بل مسؤولية تتطلب التصميم والإرادة والتطوير المهني المستمر ، وذلك ضروري لمواكبة المتغيرات السريعة التي تؤثر على مجالات متعددة، من السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى التكنولوجيا ومتطلبات الاستدامة، وتطلعات الأجيال القادمة".

من جانبه، رحب سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالطلبة الجدد من دبلوماسيي المستقبل، موضحاً أنها خطوة أولى على طريق العلم والمعرفة وخدمة الوطن، حيث تمّهد لهم الأكاديمية الطريق للعمل في السلك الدبلوماسي.

وقال: " إن الدور الريادي والمؤثر لدولة الإمارات على الساحة العالمية يدفعها لبناء جيل متمكّن من الدبلوماسيين لصياغة ملامح العلاقات المتبادلة والتعاون الدولي، وبالرغم من التحديات التي يحملها عالم الدبلوماسية، إلا أن الشباب أمامهم فرصة واعدة للانضمام إلى نخبة الدبلوماسيين الذين يمثلون الإمارات في شتى المجالات، ويساهمون في تحقيق أهداف سياستها الخارجية ومصالحها الوطنية".

وأضاف: " توفر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية كل ما يحتاجه دبلوماسيو المستقبل للتزوّد بالمعرفة والمهارات، إذ تجمع أفضل ما في الأوساط الأكاديمية والبحثية والعملية لإعداد وتأهيل الأجيال الحالية والقادمة من الدبلوماسيين وقادة الهيئات الحكومية لتمثيل الإمارات على الساحة الدولية بأفضل وجه".

بدوره، رحب الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالدفعة الجديدة من الطلبة، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير الذي لاقته برامج الأكاديمية هذا العام، من الوعي المتزايد بأهمية الدبلوماسية في تحقيق طموحات الإمارات خلال العقود المقبلة.

وقال: "نبدأ اليوم رحلة متميزة في مشوار الدبلوماسية الإماراتية، حيث ينضم إلينا جيل واعد يتمتع بالحافز والشغف لخدمة الوطن من خلال التسلّح بمهارات وفنون الدبلوماسية، وبناء جسور التفاهم والتعاون مع مختلف الثقافات والشعوب. وأتمنى لإخواني وأخواتي الطلبة كل التوفيق والنجاح في عامهم الدراسي الجديد".

وقدّمت الأكاديمية لمحة تعريفية عن أقسامها وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى أهم محطات الرحلة التعليمية التي سينخرط فيها الطلبة على مدى تسعة أشهر. وسيحظى الطلبة بفرصة فريدة لاكتساب معارف وخبرات متنوعة، لا سيما القدرة على تقييم وتحليل الجوانب الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية، والتوجهات الجيوسياسية، وكذلك تنفيذ المهام والمسؤوليات الدبلوماسية من خلال مهارات متقدمة في حل المشكلات، والآليات التحليلية المتطورة، وأدوات البحث والتواصل.

وسيتاح لطلبة الأكاديمية فرص عديدة للتفاعل ولقاء أبرز القادة والمختصين والشخصيات المرموقة في عالم الدبلوماسية من حول العالم، حيث تستضيف الأكاديمية على مدار العام سلسلة من المحاضرات والندوات بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والخبراء لمناقشة قضايا الساعة، والأوضاع الراهنة في عدة مجالات ذات صلة بالسياسة الخارجية لدولة الإمارات.

كما يشارك الطلبة أيضاً في برامج البحث والتحليل للأكاديمية، والتي تتناول موضوعات مهمة مثل العلاقات بين دول الخليج والدول الآسيوية والأفريقية والأوروبية، والطاقة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، والسِلم والأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدبلوماسية الاقتصادية، والابتكار في الدبلوماسية، والمرأة في الدبلوماسية.

وتوفر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مجتمعاً تعليمياً فريداً يجمع بين ميزات البرامج الأكاديمية والفكر القيادي العملي، والوصول لأبرز العقول الدبلوماسية، لضمان تزود الطلبة بأفضل المهارات والمعارف القيمة في مجال السلك الدبلوماسي ليكون لها الأثر الإيجابي على الدبلوماسية الإماراتية.

وتغطي برامج الأكاديمية العديد من الموضوعات الأساسية، منها التاريخ الدبلوماسي؛ والعلاقات الدولية المعاصرة؛ والقانون الدولي؛ والسياسة الخارجية لدولة الإمارات؛ والتاريخ والحكومة؛ والأمن الدولي وفض النزاعات، وكذلك الاقتصاد السياسي الدولي.

وسيكتسب الطلاب أيضاً مهارات في طرق البحث؛ والتفاوض؛ والاتصالات الدبلوماسية، والبروتوكول والإتيكيت، وكذلك الدبلوماسية القنصلية وإدارة الأزمات.

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