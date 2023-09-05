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رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس البولندي

9/5/2023 7:11:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من فخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا الصديقة تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

تسلم الرسالة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال استقباله سعادة يعقوب سلاويك سفير جمهورية بولندا لدى الدولة في مكتب معاليه في ديوان الرئاسة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء جوانب العلاقات الثنائية وسبل تنميتها والارتقاء بها على جميع المستويات.

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