(MENAFN- Al-Bayan)
أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة جديدة تقام تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وهي دوري السوبر الإفريقي، التي ستدر بدورها عوائد مالية ضخمة على الاتحاد القاري والأندية المشاركة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر تطبيق التجربة على قارة إفريقيا كمرحلة أولى، لحين حل الأزمات التي تشهدها الأطراف المعنية في أوروبا بين أندية واتحادات، حول تدشين هذه المسابقة.
وتشهد النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي المنفصلة تمامًا عن بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية؛ مشاركة 8 أندية، على أن يتم زيادتها في النسخ المقبلة لتصبح 24 نادياً، وستعتمد على نظام خروج المغلوب، حيث يلعب كل ناد مباراتي ذهاب وإياب، تبدأ بالدور ربع النهائي، ثم نصف النهائي، وأخيراً الدور النهائي.
موعد انطلاق النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي
تنطلق النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي 20 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 11 نوفمبر 2023.
الأندية المشاركة في النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي
الأهلي - مصر
الوداد - المغرب
الترجي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب إفريقيا
بترو أتلتيكو - أنغولا
إنيمبا - نيجيريا
مازيمبي - الكونغو الديمقراطية
سيمبا - تنزانيا
موعد مباريات دوري السوبر الإفريقي
- الدور ربع النهائي
. الأهلي × سيمبا (مباراة 1)
الذهاب 20 أكتوبر 2023
الإياب 24 أكتوبر 2023
. الترجي التونسي × مازيمبي الكونغولي (مباراة 2)
الذهاب 21 أكتوبر 2023
الإياب 25 أكتوبر 2023
. إنييمبا النيجيري × الوداد المغربي (مباراة 3)
الذهاب 22 أكتوبر 2023
الإياب 25 أكتوبر 2023
. بترو أتلتيكو الأنغولي × صن داونز الجنوب إفريقي (مباراة 4)
الذهاب 21 أكتوبر 2023
الإياب 24 أكتوبر 2023
- الدور نصف النهائي
. الفائز من (الأهلي وسيمبا) × الفائز من (بترو أتلتيكو وصن داونز) (مباراة 5)
الذهاب 29 أكتوبر 2023
الإياب 1 نوفمبر 2023
. الفائز من (الترجي ومازيمبي) × الفائز من (إنييمبا والوداد) (مباراة 6)
الذهاب 29 أكتوبر 2023
الإياب 1 نوفمبر 2023
. النهائي
(الفائز من مباراة 5) × الفائز من (مباراة 7)
الذهاب 5 نوفمبر 2023
الإياب 11 نوفمبر 2023
الجوائز المالية لبطولة دوري السوبر الإفريقي
يبلغ إجمالي الجوائز المالية لبطولة دوري السوبر الإفريقي حوالي 25 مليون دولار، سيكون نصيب الفريق البطل منها ما يقرب من 6 ملايين دولار، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولي الاتحاد الإفريقي.
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