أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة جديدة تقام تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وهي دوري السوبر الإفريقي، التي ستدر بدورها عوائد مالية ضخمة على الاتحاد القاري والأندية المشاركة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر تطبيق التجربة على قارة إفريقيا كمرحلة أولى، لحين حل الأزمات التي تشهدها الأطراف المعنية في أوروبا بين أندية واتحادات، حول تدشين هذه المسابقة.

وتشهد النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي المنفصلة تمامًا عن بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية؛ مشاركة 8 أندية، على أن يتم زيادتها في النسخ المقبلة لتصبح 24 نادياً، وستعتمد على نظام خروج المغلوب، حيث يلعب كل ناد مباراتي ذهاب وإياب، تبدأ بالدور ربع النهائي، ثم نصف النهائي، وأخيراً الدور النهائي.

موعد انطلاق النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي‬‎‬

تنطلق النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي‬‎‬ 20 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 11 نوفمبر 2023.

الأندية المشاركة في النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي

الأهلي - مصر

الوداد - المغرب

الترجي - تونس

ماميلودي صن داونز - جنوب إفريقيا

بترو أتلتيكو - أنغولا

إنيمبا - نيجيريا

مازيمبي - الكونغو الديمقراطية

سيمبا - تنزانيا

موعد مباريات دوري السوبر الإفريقي

- الدور ربع النهائي

. الأهلي × سيمبا (مباراة 1)

الذهاب 20 أكتوبر 2023

الإياب 24 أكتوبر 2023

. الترجي التونسي × مازيمبي الكونغولي (مباراة 2)

الذهاب 21 أكتوبر 2023

الإياب 25 أكتوبر 2023

. إنييمبا النيجيري × الوداد المغربي (مباراة 3)

الذهاب 22 أكتوبر 2023

الإياب 25 أكتوبر 2023

. بترو أتلتيكو الأنغولي × صن داونز الجنوب إفريقي (مباراة 4)

الذهاب 21 أكتوبر 2023

الإياب 24 أكتوبر 2023

- الدور نصف النهائي



. الفائز من (الأهلي وسيمبا) × الفائز من (بترو أتلتيكو وصن داونز) (مباراة 5)

الذهاب 29 أكتوبر 2023

الإياب 1 نوفمبر 2023

. الفائز من (الترجي ومازيمبي) × الفائز من (إنييمبا والوداد) (مباراة 6)

الذهاب 29 أكتوبر 2023

الإياب 1 نوفمبر 2023

. النهائي

(الفائز من مباراة 5) × الفائز من (مباراة 7)

الذهاب 5 نوفمبر 2023

الإياب 11 نوفمبر 2023

الجوائز المالية لبطولة دوري السوبر الإفريقي

يبلغ إجمالي الجوائز المالية لبطولة دوري السوبر الإفريقي حوالي 25 مليون دولار، سيكون نصيب الفريق البطل منها ما يقرب من 6 ملايين دولار، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولي الاتحاد الإفريقي.

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