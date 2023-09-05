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حمدان بن محمد يتفقد مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء

9/5/2023 7:11:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، في البرشاء، معتبراً سموه المركز أحد أكبر مراكز التحكم المروري عالمياً.

وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «تفقدت مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء، واطلعنا على المشاريع الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية والتوسع في استخدام الأنظمة المرورية الذكية لتشمل كامل شبكة الطرق في دبي».

وأضاف سموه: «المركز يُعتبر أحد أكبر وأحدث مراكز التحكّم المروري عالمياً يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وتقنيات التنبؤ بالازدحامات المرورية لتقديم خدمات نوعية واستباقية لكل مستخدم لشبكة طرق دبي».


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