حمدان بن محمد يتفقد مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء
التاريخ
9/5/2023 7:11:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، في البرشاء، معتبراً سموه المركز أحد أكبر مراكز التحكم المروري عالمياً.
وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «تفقدت مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء، واطلعنا على المشاريع الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية والتوسع في استخدام الأنظمة المرورية الذكية لتشمل كامل شبكة الطرق في دبي».
وأضاف سموه: «المركز يُعتبر أحد أكبر وأحدث مراكز التحكّم المروري عالمياً يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وتقنيات التنبؤ بالازدحامات المرورية لتقديم خدمات نوعية واستباقية لكل مستخدم لشبكة طرق دبي».
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